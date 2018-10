Le jazz au féminin

Bien que les femmes instrumentistes soient encore minoritaires en 2018, Marianne Trudel et Karen Young ont su s’imposer dans cet univers typiquement masculin.

Pianiste et compositrice reconnue à travers le monde, Marianne Trudel a six albums à son actif, dont le plus récent s’intitule «La vie commence ici». Elle se produira d’ailleurs à l'OFF Festival de Jazz de Montréal, qui débute ce jeudi.

Pour sa part, Karen Young utilise sa voix riche et mature à titre d’instrument de musique. On peut l'entendre sur une quarantaine d’albums.

Ces deux Montréalaises, de générations différentes, unissent leur savoir-faire musical, l’instant d’un album, en reprenant les succès de Joni Mitchell. Toutes deux dépeignent «Portraits: Songs of Joni Mitchel» comme un album brûlant d’émotions et de vérité.

«Sur l’original, la guitare est un instrument prédominent, alors que nous, on a décidé que ce serait le piano», a raconté Marianne Trudel.

«Notre album est parfait parce qu’il est rempli d’imperfections. À l’écoute, on ressent toute la sensibilité et la douceur que peuvent apporter deux femmes», a-t-elle ajouté.

L’instrumentaliste, qui est également professeur de musique, constate que les femmes sont peu nombreuses dans ce milieu. Elle estime qu’il y a seulement 25 % de femmes qui assistent à ses cours et que 15 % d’entre elles pratiquent le chant.

«Les instrumentalistes sont moins nombreuses. Je crois qu’il y a quelque chose dans l’essence même du jazz, qui incite davantage les hommes que les femmes à s’y consacrer. Peut-être parce que c’est une musique qui demande une grande part de risques et une personnalité fonceuse», a analysé Mme Trudel.

Réalisé en seulement deux jours, Karen Young et de Marianne Trudel avouent de concert que leur nouvel album a nécessité une grande part d’improvisation et de risques.

«Nous nous sommes donné la liberté de prendre des risques en réalisant l’album», a confié la chanteuse Karen Young.

«Entre Marianne et moi, il y a beaucoup d’écoute. Chaque fois qu’on crée ensemble, on se laisse porter par ce que l’autre a à offrir. Cette fois-ci, on a été émerveillé par le résultat», a-t-elle poursuivi.

L’album «Portraits: Songs of Joni Mitchel» sera disponible dès le 5 octobre. Le lancement officiel aura lieu à l’Astral, à Montréal, le 26 octobre.

OFF Jazz

L’OFF Festival de Jazz de Montréal (OFF JAZZ) se tiendra pour une 19e année consécutive dans 10 lieux inspirants de la métropole. Du 4 au 13 octobre, 22 concerts seront offerts aux mélomanes, grâce à la participation d’une centaine d’artistes venus des quatre coins du monde.

Le 10 octobre, le Cabaret du Lion d’Or rendra hommage aux femmes, à l’occasion d’une soirée jazz au féminin. La performance de Marianne Trudel, «Trifolia», sera précédée par celle de la pianiste Gentiane MG, à 20h.