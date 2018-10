Le Marché de Noël allemand prend encore de l'expansion

Le Marché de Noël allemand prendra encore de l’expansion cette année dans le Vieux-Québec, avec l’appui de la Ville de Québec, qui double son financement pour les trois prochaines années.

À sa 11e année, le Marché présentera 15 nouveaux kiosques, qui s’aligneront sur la rue Sainte-Anne, ce qui portera le total des petites cabanes pittoresques à 83.

«On vise que le Marché allemand soit reconnu comme le plus enchanteur, le plus féérique et le plus authentique marché de Noël en Amérique du Nord», a exprimé le maire de Québec, Régis Labeaume.

Le maire a annoncé que la Ville bonifiait son aide financière. Celle-ci est doublée, passant de 130 000 $ à 263 000 $ par année jusqu’en 2020. La signature d’une entente triennale permet selon le maire de pérenniser des événements qui connaissent du succès.

L’achalandage du Marché a en effet connu une «croissance remarquable autant du nombre de kiosques que de l’achalandage», a insisté M. Labeaume. En 2017, 136 000 personnes l’avaient fréquenté, soit une hausse de 15 % par rapport à 2016.

Cela s’inscrit dans la vision de l’Office du tourisme de Québec, qui espère accueillir 15 % de plus touristes hivernaux.

La nouvelle mouture du Marché offrira plus d’aires de jeux et plus d’animation pour les enfants et les familles, a souligné la conseillère membre du comité exécutif Alicia Despins, responsable de la Culture.

La directrice générale du Marché, Olivia Lexhaller, s’est réjouie de la «belle reconnaissance de l’importance de notre événement». Des réflexions sont en cours pour allonger la durée du Marché, peut-être au-delà du 23 décembre, pour desservir la période entre Noël et le Jour de l’An. La Ville sera présente si le projet se concrétise, a clairement indiqué Régis Labeaume.

Le Marché de Noël se tiendra du 22 novembre au 23 décembre, du jeudi au dimanche, autour de l’hôtel de ville dans le Vieux-Québec.