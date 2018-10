Le PDG d’Apple assure que le gouvernement chinois ne peut pas espionner ses usagers

Le PDG d’Apple Tim Cook a assuré mardi que les autorités chinoises ne pouvaient pas accéder aux données de ses utilisateurs, même s’il a des serveurs dans ce pays, des soupçons exprimés de façon récurrente concernant les groupes technologiques présents en Chine.

«Certains pays, comme la Chine, exigent que les données de leurs citoyens restent en Chine», a observé le dirigeant dans un entretien filmé au site Vice News.

De plus, a-t-il expliqué, Pékin demande, «si l’on veut proposer un service de +cloud+ (services et stockage en ligne, NDLR), un permis. Et pour avoir un permis, il faut être une entreprise (chinoise). Donc nous avons travaillé avec une compagnie chinoise pour proposer iCloud, mais les clés (...) sont à nous».

Tim Cook ajoute que les informations sont de toute façon cryptées et qu’il n’est «pas plus facile d’obtenir des données» dans un pays plutôt que dans un autre.

Interrogé sur la récente faille de sécurité révélée par Facebook, Tim Cook en a profité une nouvelle fois pour se poser en champion des données personnelles.

«Notre business n’est pas de construire un profil détaillé de vous», a assuré M. Cook, ajoutant que dès la conception du produit, «notre défi est de récolter le moins possible (de données) sur vous. Et quand nous en avons, nous (...) les cryptons», a-t-il insisté.

«Nous ne lisons pas vos messages», a dit encore le patron du fabricant de l’iPhone.

Il a aussi estimé qu’une forme de régulation du secteur, que certains élus et associations appellent de leurs voeux concernant Google ou Facebook, pourrait être nécessaire.

«Lorsque l’économie de marché ne produit pas quelque chose de bien pour la société, je pense qu’il faut le reconnaître», dit Tim Cook.

«Je pense qu’un certain niveau de régulation des pouvoirs publics est important», ajoute le dirigeant.

À la différence de Facebook ou Google, le modèle économique d’Apple ne repose pas sur la collecte et l’exploitation commerciale des données personnelles de ses utilisateurs.

Le groupe vend d’abord des appareils et, de plus en plus, des services (streaming musical, service de paiement, stockage en ligne...).