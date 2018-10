Le PQ prêt à collaborer avec QS

Réduit à neuf députés, le Parti québécois entame une «réflexion en profondeur» et tend la main à Québec solidaire pour faire progresser les causes souverainistes et progressistes.

À la lumière des résultats de lundi, le PQ doit entamer «une réflexion globale», dit la députée Catherine Fournier, réélue dans Marie-Victorin. Sans remettre en cause «la raison d’être» du parti, elle estime qu’une collaboration avec QS semble inévitable, bien qu’il soit «trop tôt» pour déterminer la forme qu’elle prendra. «Quand on prend les résultats, c’est sûr qu’on ne peut passer à côté du fait que les résultats du PQ, plus les résultats de Québec solidaire, c’est un appui vraiment intéressant aux valeurs souverainistes et progressistes», souligne-t-elle.

PHOTO JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS

Le député de Rimouski, Harold Lebel, souligne pour sa part qu’il collabore fréquemment avec des militants de QS dans sa circonscription. «Je les croise beaucoup dans le milieu communautaire, dans le milieu syndical, le milieu populaire, dit-il. Je ne sens pas d’agressivité avec les gens de QS, au contraire, souvent on se retrouve sur les mêmes dossiers.»

La présidente du parti, Gabrielle Lemieux, abonde dans le même sens «Du haut de mes 32 ans, je sais que les jeunes s’attendent à ce que les partis soit capables de travailler de façon transpartisane», affirme-t-elle.

Baisse du financement

Gabrielle Lemieux explique que le parti se réunira le 17 novembre prochain en Conseil national des présidents et présidentes pour faire un post-mortem de la campagne électorale et évaluer les options sur une éventuelle course à la chefferie, après la démission de son chef Jean-François Lisée lundi. «On veut faire une réflexion en profondeur sur ce qui vient de se passer, sur notre campagne, dit-elle. Ça veut dire qu’on va devoir prendre le temps de faire les choses comme il faut et ne pas se lancer rapidement dans une course au leadership.»

Le résultat d’hier amène une autre difficulté pour le PQ. Selon un calcul préliminaire, 66 candidats, sur 125, n’ont pas obtenu un minimum de 15%. Ils ne seront donc pas éligibles au remboursement de 50% de leurs dépenses électorales par le Directeur des élections du Québec. De la même façon, la baisse du nombre de votes fera baisser le financement populaire que le parti reçoit.

De plus, en n’obtenant pas 12 sièges ou 20% du vote populaire, le PQ a perdu hier son statut de parti reconnu à l’Assemblée nationale, qui lui garantit un temps de parole et des budgets de recherche pour son travail d’opposition.

Toutefois, la tradition parlementaire permet de négocier une modification des règles, même si rien n’est garanti. «On va poser la question, c’est clair», dit Gabrielle Lemieux.