Une jeune entreprise propose de transformer les toits du centre-ville en potagers

Sortir de sa zone de confort, se découvrir des qualités insoupçonnées et explorer de nouvelles avenues, voilà le genre de défis qui attendent 12 personnalités populaires du web dans la série «L’école de la vraie vie».

Dans cet épisode, Rosalie Bonenfant, auteure, comédienne et chroniqueuse, et Miro Belzil, musicien et youtubeur, se rendent sur le toit d’un édifice du centre-ville de Montréal pour s’improviser agriculteurs urbains.

Pour une journée, ils sont les apprentis d’Orlanne et d’Alexandre, cofondateurs de l’entreprise MicroHabitat, qui transforme des espaces inutilisés en jardins regorgeant de fruits et de légumes. Ils doivent ensuite livrer le résultat de leur labeur à l’Accueil Bonneau.

Est-ce que ce joli et sympathique couple se découvrira des talents d’agriculteurs?

Si vous avez manqué les autres épisodes de l'École de la vraie vie, vous pouvez les visionner ici :