Legault réaffirme son engagement pour le troisième lien et le tramway

Au lendemain de son élection à la tête d’un gouvernement majoritaire, le nouveau premier ministre François Legault a réaffirmé son engagement envers le troisième lien et le réseau de transport structurant de la Ville de Québec.

«On va respecter nos engagements. Et le tramway à Québec et le troisième lien sont importants. On va commencer la construction du troisième lien durant le mandat. Puis, le tramway, on va, avec M. Labeaume, se donner un échéancier», a soutenu M. Legault aujourd'hui, lors d’un point de presse en début d’après-midi.

Éric Caire, député caquiste de La Peltrie, a ajouté que «la priorité» du gouvernement sera de livrer la promesse du troisième lien. «Maintenant, ce n’est pas mutuellement exclusif avec le fait que la priorité de la Ville de Québec, c’est le système de transport structurant pour lequel nous serons des partenaires.»

Interconnexion

Sur le troisième lien, M. Caire a convenu que le gouvernement peut appeler «rapidement» le bureau de projet pour indiquer que la nouvelle orientation est de construire ce mégaprojet à l’est du territoire, comme la Coalition avenir Québec (CAQ) s’y est engagée. «Il y aura très certainement un ministre qui sera responsable de ce dossier-là et qui sera nommé par le premier ministre, a-t-il déclaré. Ce ministre-là sera chargé de poser des gestes qu’il juge nécessaires.»

D’après Éric Caire, la seule façon de réaliser l’interconnexion entre les deux rives est de faire passer le projet de transport structurant par le futur troisième lien. «Il n’y a pas d’autre façon de faire l’interconnexion, a-t-il fait remarquer. La solution la plus évidente et la plus simple, c’est de prévoir un troisième lien qui, lui, va prévoir du transport collectif.»