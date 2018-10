L’équipe avant tout pour Patry

Mireille Patry a bien beau faire partie des meilleures attaquantes du circuit de soccer universitaire depuis le début de la saison, elle ne démord pas de ses ambitions collectives avec le Rouge et Or.

Patry a ajouté deux buts à sa fiche contre l’UQAM avant d’être nommée joueuse du match à l’issue du duel contre Bishop’s. La joueuse de deuxième année, une défenseure naturelle, compte maintenant quatre buts et cinq passes décisives, mais n’allez pas croire qu’elle pense à ses succès personnels avant ceux de l’équipe. Que non !

« Pour moi, l’important est d’aller au Championnat canadien. C’est l’objectif. Mon but n’est pas de me démarquer au niveau individuel. Je veux faire ma part pour aider l’équipe et si c’est ça qui aide l’équipe, je vais prendre ce rôle », a lancé l’athlète de 21 ans.

Septièmes à l’issue de la dernière présentation du rendez-vous national, les filles du Rouge et Or ont bien l’intention de faire oublier ce résultat. En 10 rencontres, elles ont signé sept victoires, ne subissant qu’une défaite.

Trio infernal

« Ç’a été difficile en début de saison. On avait beaucoup de recrues et on se connaissait moins. Il y a eu une petite période où on cherchait des solutions et on a réussi à les trouver, ou à tout le moins à en travailler quelques-unes. On est vraiment dans la bonne voie », a assuré Patry, trois fois médaillée d’or au niveau national sur la scène collégiale.

Patry complète le trio d’attaquantes en compagnie de Joëlle Gosselin et Jessica Bunker de qui elle tente d’apprendre tous les jours.

« Ça me met un peu de pression de jouer avec elles. J’essaie d’être à leur niveau. Elles ont plus d’expérience. J’adore jouer avec elles, c’est incroyable, et on joue bien. On forme un beau trio à l’attaque », a souligné l’étudiante en psychologie.

L’ancienne des Élans de Garneau a peaufiné ses habiletés au sein du Dynamo de Québec de la PLSQ féminine durant l’été, une expérience enrichissante, selon elle.

« J’ai même été surprise, car l’équipe a vraiment bien performé. Pour ma part, ce fut une belle expérience et je me suis beaucoup pratiquée à l’attaque et ça m’a bien préparée. J’ai travaillé techniquement et individuellement mes tirs et mes feintes », a-t-elle mentionné.

3 Étoiles du Rouge et Or

1. Mireille Patry Photo courtoisie

Soccer | Psychologie Auteure d’une passe contre Sherbrooke (victoire de 8-1), elle a été élue joueuse du match dans la victoire de 3-0 du Rouge et Or sur les Gaiters de Bishop’s, vendredi. Elle a aussi enfilé deux buts dans la victoire de 5-0 sur l’UQAM, dimanche. 2. Vicente Parraguirre Villalobos Photo courtoisie

Volleyball | Administration des affaires

Joueur du match vendredi avec 20 attaques marquantes et sept défensives, vendredi, il a aidé son équipe à balayer les Wesmen de Winnipeg avec 23 attaques marquantes et neuf défensives, samedi.

3. Khaléann Caron-Goudreau Photo courtoisie

Basketball | Maîtrise en administration Elle a aidé son équipe à vaincre les Rams de Regina 99-56 avec 23 points et huit rebonds, vendredi, à Ottawa. Elle a récolté sept points et 10 rebonds dans la victoire de 86-76 face aux Gee-Gees d’Ottawa, dimanche.

Performances dignes de mention

Marianne St-Aubin Volleyball | Éducation au préscolaire Joueuse par excellence face aux Rams de Ryerson, vendredi, la recrue a enregistré 13 attaques décisives et 13 défensives. Le lendemain, elle a aidé le Rouge et Or à gagner avec neuf attaques marquantes et sept défensives. Jessica Bunker Soccer | Architecture Joueuse du match avec trois buts et une passe dans la victoire de 8-1 de son équipe sur Sherbrooke, mardi, elle a amassé une passe dans la victoire de 5-0 sur l’UQAM, dimanche. Jean-Benoît Gagné Volleyball | Aménagement et environnement forestiers Joueur du match dans la victoire en quatre manches du Rouge et Or sur les Wesmen de Winnipeg grâce à une moyenne d’efficacité à l’attaque de 76,9 %, sept attaques marquantes, un bloc en solo et un bloc assisté. Nizar Houhou Soccer | Enseignement de l’éducation physique et à la santé Le gardien a été choisi joueur du match dans le verdict nul de 1-1 face au Vert & Or de Sherbrooke. Dimanche, il a aidé le Rouge et Or à faire match nul 0-0 (trois arrêts) face à l’UQAM. William Barry Badminton | Études littéraires Il a conservé une fiche de 5-1 au tournoi de l’UQAM, vendredi et samedi, aidant le Rouge et Or à finir deuxième au classement par équipe. – Avec la collaboration de Simon Cliche

CETTE SEMAINE