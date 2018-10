Les jeux vidéo violents liés à une augmentation de l'agression physique

Les adolescents qui jouent à des jeux violents tels que Call of Duty et Grand Theft Auto sont plus enclins à être physiquement agressifs, prouve une étude internationale menée entre 2010 et 2017 auprès de 17 000 sujets.

L'analyse de 24 études venant du Canada, des États-Unis, du Japon et de l'Allemagne, entre autres, démontre que les adeptes de ces jeux sont plus à risque de se faire envoyer chez le directeur, par exemple, pour s'être battu ou avoir frappé un autre étudiant.

«Nos découvertes nous permettent de dire avec certitude que jouer à des jeux violents mène à une augmentation de la violence physique», détermine Jay Hull, enseignant en sciences psychologiques et cérébrales au Collège Dartmouth (New Hampshire) au USA Today.

Et ce, peu importe la fréquence de jeu. Une autre étude menée par Hull en 2014 auprès de 2000 familles détermine que ces joueurs adolescents visitaient en moyenne deux fois plus le directeur que les étudiants qui ne jouaient pas à des jeux violents.

«L'effet est relativement faible, mais statistiquement fiable. Il existe», ajoute-t-il.

Bien qu'aucune étude ne prouve que les jeux violents mènent à des comportements criminels au sens de la loi, cette nouvelle recherche appuie ce que Hull a découvert auparavant: les joueurs ont plus de chances de s'adonner à des activités risquées, comme les beuveries, le tabagisme, la conduite dangereuse et le sexe non protégé.

«Beaucoup de personnes se demandent si ces jeux sont réellement la cause d'un comportement plus agressif. C'est une possibilité. L'autre est qu'il s'agit d'un mauvais signe. Si vos enfants y jouent, ils peuvent modifier leur impression de ce qui est bien ou mal, et c'est pour cette raison qu'ils y sont attirés. Peu importe, c'est une raison de s'inquiéter», ajoute l'enseignant.

Avec cette étude, Hull et son équipe espèrent que le débat se recentrera sur les raisons qui expliquent ces changements de comportement.