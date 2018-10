L’ex-entraîneur Bertrand Charest croit sa sentence exagérée

L’ex-entraîneur de ski Bertrand Charest estime que la justice a exagéré la gravité des crimes sexuels qu’il a commis sur neuf skieuses, si bien que sa sentence devrait être réduite au moins de moitié.

« Sans pour autant nier le caractère inapproprié du comportement reproché [...], il s’agit de gestes dont la gravité se située au bas de l’échelle. [Des] baisers représentent la forme la moins invasive d’une agression sexuelle », affirme Bertrand Charest dans un document déposé à la Cour d’appel du Québec.

Charest, 53 ans, avait été condamné à 12 ans de pénitencier en décembre dernier, pour une série d’accusations qui remontent aux années 90. À l’époque, il entraînait les équipes Nationle junior féminine et Laurentiide, quand il s’est mis à abuser des adolescentes sous sa responsabilité.

Il a ainsi eu des relations sexuelles avec quatre d’entre elles. L’une est tombée enceinte et c’est Charest lui-même qui a amené la fille se faire avorter.

Parmi les victimes se trouve l’athlète olympienne Geneviève Simard, qui avait expliqué que lors d’un voyage de ski, elle avait dormi dans un igloo pour échapper à Charest. Elle a depuis fait une sortie publique pour réclamer une meilleure protection des jeunes sportifs.

Gravité

Mais si certains des crimes sont graves, d’autres le sont toutefois moins, affirme l’avocat Louis Belleau dans le document de cour, qui mène le dossier avec l’avocat de première instance Antonio Cabral.

Par exemple, l’avocat cite une victime qui a reçu « un baiser rapide » sur la bouche. Une autre a reçu un « baiser langoureux ». Une ado s’est de son côté fait passer la main entre les jambes pendant qu’elle montait un escalier.

Le problème, c’est que le juge de première instance a mis tous ces crimes sur un même pied d’égalité, reprochent les avocats au dossier. Plutôt que d’être condamné à 54 mois de prison pour les crimes qu’il considère moins graves, Charest aurait dû écoper de 3 à 12 mois de prison, estiment les avocats. D’autant plus que les crimes remontent aux années 90 et que Charest s’est tenu tranquille pendant des années, indiquent-ils.

Ils reprochent également au juge de première instance d’avoir considéré comme un facteur aggravant l’absence de remords et le déni de responsabilité. Charest avait présenté certains regrets, mais le juge avait douté de leur sincérité.

« On ne peut pas reprocher [à Charest] d’avoir présenté une défense pleine et entière et de maintenir sa version des faits », peut-on lire dans le document de cour.

La Couronne, de son côté, s’oppose à toute réduction de peine. Elle doit déposer ses arguments à la Cour d’appel d’ici les prochaines semaines pour qu’une date d’audience soit fixée.