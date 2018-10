L'ex-ministre Élaine Zakaïb succombe à un cancer du cerveau

L'ancienne ministre péquiste Élaine Zakaïb a perdu son combat contre un cancer incurable du cerveau lundi.

La famille de Mme Zakaïb a confirmé le décès de la politicienne par communiqué, mardi soir, après que la nouvelle eut été dévoilée dans les médias.

Mme Zakaïb a vécu ses derniers jours à son domicile de Sainte-Anne-de-Sorel grâce à l’équipe de soins palliatifs du CLSC de Sorel-Tracy. Sa famille l'a décrite comme «une femme d’exception qui a mené sa vie sans regret» et qui était reconnue «pour sa grande générosité, son altruisme et son sens du devoir».

Ancienne ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec dans le gouvernement de Pauline Marois et député de Richelieu, Mme Zakaïb avait annoncé en août qu'elle souffrait d'un glioblastome multiforme (GBM) de grade IV. Elle avait 59 ans.

Mme Zakaïb avait été chargée par l'ex-première ministre Pauline Marois de créer la Banque de développement économique, un projet qui est cependant mort au feuilleton avec l'élection du Parti libéral du Québec en 2014.

Élaine Zakaïb avait ensuite passé six mois à l'Assemblée nationale à titre de porte-parole de l'Opposition officielle pour le Conseil du Trésor, avant de démissionner pour devenir vice-présidente et chef de la restructuration de l’entreprise Jacob. L'entreprise avait fermé ses portes un mois plus tard.

Elle s'était finalement jointe au cabinet d'avocat Novalex en mai 2017, peu avant de recevoir son diagnostic de cancer.

Avant son arrivée en politique, Élaine Zakaïb a travaillé pendant une vingtaine d'années pour le Fonds de solidarité de la Fédération des travailleurs du Québec, où elle a atteint le poste de présidente-directrice générale des Fonds régionaux de solidarité FTQ.

La famille recevra les condoléances du public les 12 et 13 octobre au salon Gilbert Mandeville & Fils Ltée. Ses funérailles seront célébrées le 13 octobre, à 13 h, à l'église Saint-Pierre de Sorel-Tracy.