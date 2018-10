Lili Reinhart et Cole Sprouse de Riverdale ont visité l’un des endroits les plus romantiques de Montréal

Lili Reinhart et Cole Sprouse de Riverdale, le couple chouchou à l’écran comme dans la vraie vie, seraient en visite dans notre belle métropole!

C’est MTL Blog qui nous a mis la puce à l’oreille en partageant une photo Instagram où l’on peut voir le couple devant le restaurant Chao Phraya au coin des rues Laurier et Clark dans le Mile-End, dimanche dernier.

Est-ce que les tourtereaux étaient seulement de passage à Montréal? Il semblerait que non, car Lili Reinhart a, à son tour, fait quelques «stories» lundi sur son compte Instagram et on peut facilement localiser la jolie blonde au Jardin botanique de Montréal.

Les amoureux auraient donc profité de la belle température pour visiter l’un des endroits les plus romantiques où se «dater» en ville.

À votre place, on garderait l’œil ouvert, car il y a de bonnes chances que le couple visite d’autres endroits de Montréal dans les jours à venir.

Avec la pluie d’aujourd’hui, peut-être seront-ils tentés par l’un de nos fabuleux musées?

Riverdale sera de retour dès le 10 octobre prochain sur CW et sur Netflix!

