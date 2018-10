L’intensité d’Amarikwa remarquée

Si l’Impact n’a pas réussi le test de caractère qui lui a été présenté au Audi Field, samedi soir, certains joueurs ont toutefois obtenu un autocollant dans leur cahier.

Du moins, on a l’impression que si Daniel Lovitz était le professeur de Quincy Amarikwa, il aurait écrit quelque chose dans la marge du cahier de l’attaquant.

« J’ai regardé le match à quelques reprises, et c’était très intéressant de voir comment Quincy a joué en deuxième demie. C’était très inspirant », a soutenu Lovitz.

« On l’a peut-être un peu tenu pour acquis dans le cours du match, mais j’ai vu un gars qui n’a pas abandonné et qui essayait de provoquer des choses. »

Même si les choses n’étaient pas parfaites et ne fonctionnaient pas, Lovitz s’est surtout attardé à l’ardeur déployée par son nouveau coéquipier.

« Je suis sûr qu’il vous dira que certains choix et certaines exécutions n’étaient pas aussi bons qu’il l’aurait souhaité, mais je crois qu’il peut se tenir la tête haute.

« C’est un des rares éléments positifs de ce match, et on sait qu’il nous donnera ça à tous les matchs, et c’est important d’en avoir connaissance. »