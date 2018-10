Mikaël Robidoux suspendu 15 matchs

La sentence est tombée. L’attaquant des Remparts de Québec, Mikaël Robidoux, a été suspendu pour 15 rencontres par la LHJMQ, mardi après-midi, à la suite de la mise en échec dangereuse qu’il a portée à l’endroit de Xavier Simoneau, des Voltigeurs de Drummondville, samedi soir.

Robidoux, qui était suspendu indéfiniment par les autorités du circuit Courteau depuis dimanche matin, ratera donc le prochain mois d’activité et ne sera pas autorisé à revenir au jeu avant le 7 novembre contre les Foreurs de Val-d’Or.

La suspension de Robidoux figure parmi les suspensions les plus sévères de l'histoire.



En voici quelques-unes :

Patrice Cormier : 31 matchs en 2009-10

Tommy Bolduc : 20 en 2001-02

Bokondji Imama : 15 en 2015-16

Charlie Roy : 15 en 17-18 — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) 2 octobre 2018

Le nouveau directeur de la sécurité des joueurs de la LHJMQ, Éric Chouinard, a rendu sa décision après avoir analysé les bandes-vidéo de l’incident et parlé au joueur fautif ainsi qu’à l’organisation impliquée. Il s’agit de la huitième suspension de la carrière junior de Robidoux, qui venait d’effectuer un retour au jeu après avoir réfléchi deux matchs dans les gradins en raison d’un coup de genou.

« Dans notre analyse, le joueur fautif revient dans son territoire à pleine vitesse et cible son adversaire. Profitant du fait que le joueur de Drummondville est vulnérable, il le frappe violemment en se projetant vers le haut, et ce, sans se soucier de la rondelle», a expliqué Chouinard, qui a également pris en compte les antécédents disciplinaires de l’athlète de 19 ans.

Sonné, mais conscient, Simoneau, un petit attaquant de 5 pi 7 po et 170 lb, avait quitté le Centre Marcel-Dionne sur une civière après le coup dans l’angle mort de son assaillant en deuxième période. Il s’en est heureusement sorti sans commotion cérébrale après une nuit en observation à l’hôpital, mais son cas est réévalué sur une base quotidienne. L’espoir de 17 ans avait été victime d’une sévère commotion au niveau midget AAA.

Roy se plie à la décision

La direction des Remparts a précisé que Patrick Roy respecte la décision de la Ligue et qu’il ne formulera aucun autre commentaire. En matinée, l’entraîneur-chef et directeur général des Diables rouges avait réaffirmé son appui envers son joueur, n’ayant nullement l’intention de mettre fin à son association avec l’équipe malgré son cas de récidiviste.

« Mikaël fait partie de l’équipe. De toute façon, la culture des Remparts, c’est qu’on est une organisation qui s’est toujours tenue et on va continuer à se tenir. On va continuer à avoir des discussions avec Mik. C’est un jeune qui est dans la ligue depuis l’âge de 16 ans [...] Mik sait qu’il a des choses qu’il doit ajuster à son jeu », a plaidé Roy.

Plus de détails à venir...