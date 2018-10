Nouveau délai pour le Centre Jean-Marie-Roy

« On donne un mandat pour qu’une firme spécialisée nous monte un appel d’offres pour recruter un entrepreneur général qui va faire la démolition et la construction. Donc, oui, on peut dire qu’on revient à la case départ. L’échéancier final demeure le même », affirme toutefois le maire Juneau.

« À partir du moment où tu mets 19 M$, ce n’est pas cher 15 000 $ pour réfléchir et faire les choses comme il faut. On avait demandé une subvention qu’on n’a pas eue. On va se débrouiller en éliminant le soccer et le parc urbain. On va essayer de faire quelque chose de plus modeste », a-t-il ajouté, en précisant qu’il existait toujours des possibilités d’ajouter des éléments si le nouveau gouvernement élu révise sa position dans le futur. Le nouveau projet pourrait maintenant varier entre 5 et 6 M$.