« On a gagné... on a gagné... on a gagné... »

C’était survolté comme ambiance hier soir au Musée national des Beaux-Arts à Québec, où les partisans de Québec solidaire ont fêté la victoire de Catherine Dorion et de Sol Zanetti dans la Capitale-nationale.

Mais plus encore, quand la victoire de 10 député-e-s solidaires a été confirmée. Au-delà de mes espoirs pour dire vrai.

En plus de la réélection des député-e-s sortants de QS (Gouin, SMSJ et Mercier), le parti de gauche a fêté l’élection de député-e-s montréalais dans Rosemont (contre le chef du PQ), Laurier-Dorion (poussant à la porte le dauphin de l’ex-député libéral Sklavounos) et Hochelaga-Maisonneuve (un château fort péquiste).

Mais ce qui étonne encore plus ce matin, ce sont les élections de deux jeunes femmes dans Sherbrooke et Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui ont battu des ex-ministres libéraux.

Québec solidaire a gagné son pari

Québec solidaire n’est plus seulement un parti montréalais. On en a la preuve aujourd’hui avec l’élection de quatre député-e-s hors de la métropole : deux à Québec, une en Estrie et une autre en Abitibi-Témiscamingue.

Et partout au Québec, le parti de Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois a enregistré des gains importants. Dans 55 autres circonscriptions, où il n’a pas gagné, QS a surpassé le PQ. Dans 13 de ces circonscriptions, il a même terminé au second derrière le vainqueur. Ça augure bien pour l’avenir.

La formation de gauche est enfin sortie de la marginalité. Avec sa campagne positive, son authenticité et sa proximité avec les gens, la co-porte-parole de QS, Manon Massé, a su rallier la population et suscité l’espoir.

Une percée historique à Québec

Dans Taschereau à Québec, Catherine Dorion l’a emporté avec l’appui de 42,5% des votes, une avance de plus de 8500 voix sur sa plus proche adversaire, la caquiste, et près de 9000 votes sur sa rivale péquiste.

Une victoire indéniable pour celle qui a mené une campagne électorale « qui sortait des sentiers battus », aux dires de ses organisateurs qui ont toujours cru que c’était possible.

L’artiste et écrivaine solidaire a fait rêver le monde. À la question si elle a l’intention de suivre les traces de l’ex-co-porte-parole de QS, Amir Khadir qui n’a jamais eu peur de contester les « traditions » parlementaires, la nouvelle députée de Taschereau avoue candidement vouloir aller encore plus loin.

Dans son discours de victoire, elle n’a pas manqué de souligner, encore une fois, qu’elle ne pourra pas répondre aux attentes de ses commettants si elle est seule. « C’est ensemble qu’on y arrivera, comme on est arrivé en gang à convaincre le monde que rien n’est immuable dans la vie. Quand on se met ensemble, tout devient possible ».

De son côté, Sol Zanetti, nouveau député de Jean-Lesage à Québec aussi, a dû patienter plus tard en soirée pour voir son élection confirmée. L’ex-chef d’Option nationale est passé par toute la gamme des émotions avant de se voir confirmer son nouveau job de député.

Sa victoire, par moins de 1000 voix, sur la caquiste mais par près de 5000 votes de plus sur la candidate vedette du PLQ et vue comme future ministre de la Santé, Gertrude Bourdon, est sans conteste une belle surprise pour Québec solidaire.

Après s’être rongé les sangs en début de soirée, l’enseignant en philosophie au collégial a pleinement savouré sa victoire en compagnie de sa collègue de Québec sur la scène, acclamés tous deux par une foule en délire.

Sol Zanetti en est un autre qui n’a pas froid aux yeux. Son arrivée à l’Assemblée nationale apportera un vent de fraîcheur avec son discours franc en faveur de l’indépendance du Québec.

Clairement deux perdants : les vieux partis

Au final, Québec solidaire aura été le grand gagnant de la soirée électorale. Il a plus que doublé ses appuis et plus que triplé son nombre de député-e-s.

Bien sûr, la CAQ a été élu majoritaire au gouvernement pour les quatre prochaines années. Mais on s’attendait à son élection si ce n’est, en début de soirée, qu’il nous restait à savoir s’il obtiendrait ou non cette majorité.

Ses 74 député-e-s peuvent cependant surprendre, considérant que depuis le début de l’année 2018, la CAQ semblait avoir perdu plus de plumes dans les sondages que ce que lui donne le résultat final. De près de 40% d’appuis en janvier de cette année, il était passé à environ 30% dans les derniers sondages, pour conclure la soirée avec plus de 37%.

Du côté du PLQ et du PQ, c’est la débandade.

Le PLQ, en plus de perdre le pouvoir, a vu son nombre de député-e-s diminuer de plus de la moitié (de 70 à 32). De nombreux ministres n’ont pas été réélus. Leur chef, Philippe Couillard, se dit en réflexion quant à son avenir politique, mais il est fort à parier qu’il choisira « son » moment pour quitter.

De son côté, le PQ a connu la pire performance de son histoire en termes de pourcentage d’appuis populaires. Jamais n’a-t-il obtenu moins de 20% au cours d’une élection générale. Il passe de 30 à 9 député-e-s, moins que Québec solidaire qui en fait élire 10 cette année. Son chef, Jean-François Lisée, a d’ailleurs annoncé hier qu’il quittait son poste.

QS : la véritable opposition

Le nouveau gouvernement de François Legault aura le pouvoir pour les quatre prochaines années. Il est majoritaire. Il peut donc gouverner seul, sans se soucier des autres partis. Aura-t-il l’arrogance du « p’tit nouveau »?

Le PLQ risque de se retrouver dans une course à la chefferie alors que ça sera le cas pour le PQ. Ils auront tous les deux à faire un sérieux bilan de la dernière campagne électorale.

Cela permettra à François Legault de gouverner quelque temps, sans avoir face à lui des chefs brisés par la défaite.

Mais c’est sans compter sur Québec solidaire qui, à mon avis, constituera la véritable opposition. La popularité grandissante de ce parti, le seul à avoir connu une réelle progression en 2018, ne pourra pas être ignorée par le nouveau Premier ministre.

D’autant plus que Québec solidaire pourrait compter sur l’appui des mouvements sociaux qui ne laisseront pas le gouvernement caquiste appliquer intégralement sa plate-forme électorale.

Rappelons-nous 2003, quand Jean Charest a voulu procéder à la « réingénierie de l’État et qu’il a dû rebrousser chemin face à la colère populaire.

Sauf que cette fois-ci, le chef de la CAQ devra aussi affronter 10 député-e-s solidaires qui se feront les porte-voix de la population, qui a davantage voté pour un changement que pour l’intégralité des promesses que François Legault a bien souvent eu peine à expliquer au cours de la dernière campagne électorale.

Finalement, sur une note plus personnelle, est-ce que le gouvernement caquiste tiendra son engagement de réformer le mode de scrutin? Est-ce qu’en 2022, chaque vote comptera, alors que cette fois-ci, le gouvernement a été élu par à peine 37% des personnes qui se sont rendues voter?