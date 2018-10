Orchestre Métropolitain : De Rachmaninov à Passe-Partout

Jeudi 4 octobre, à la Maison symphonique, l’Orchestre Métropolitain fera sa rentrée montréalaise. En cette semaine qui fut marquée par la fin du suspense électorale et du départ immense de Charles Aznavour, nous irons sans contredit nous ressourcer avec le pianiste Nicolas Angelich.

Comme toujours, l’OM trie sur le volet ses invités, et ce dernier est à surveiller. À 48 ans, sa feuille de route est particulièrement impressionnante (Daniel Harding, Sir Colin Davis, Kurt Masur), son travail avec les frères Renaud et Gautier Capuçon, ainsi que « soliste instrumental » aux Victoires de la musique en 2013. Pour cette soirée, il interprétera donc le Concerto pour piano no 4 de Rachmaninov, et nous pourrons entendre : Avril, une création du compositeur montréalais Nicolas Gilbert, ainsi que la Symphonie no 1 de Sibelius. En reprise, samedi 6 octobre à 19 h 30 au même endroit.



De Passe-Partout à Beau et chaud

Dimanche 7 octobre, à 19 h 30, à la Maison symphonique, Télé- Québec soufflera ses 50 bougies avec l’Orchestre Métropolitain, toujours sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Si, nous sommes loin du monde classique, tout un chacun retrouvera une partie de sa jeunesse avec les thèmes de : Passe-Partout,

Beau et Chaud,

Les 100 tours de Centour,

Les Oraliens.

Pour cette soirée unique avec comme maitre de cérémonie Véronique Béliveau, l’animateur Normand Brathwaite, la percussionniste Mélissa Lavergne et quelques invités surprises viendront rendre hommage à cette télé éducative et musicale !