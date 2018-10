Pas de prime à l'urne pour les libéraux

C'est l'abstention du vote libéral qui expliquerait la différence importante entre les derniers sondages et le résultat de l'élection de lundi, estime le patron de Léger Marketing.

«Les libéraux sont restés chez eux. Voilà la moralité de ces élections», affirme en entrevue Jean-Marc Léger.

La Coalition avenir Québec (CAQ) a raflé 74 des 125 sièges à l’Assemblée nationale et plus de 37% des voix. Une victoire écrasante, qui s'éloigne de la lutte serrée qui était annoncée par plusieurs firmes de sondage.

Encore samedi, une enquête Léger donnait un maigre avantage de deux points à la CAQ sur les libéraux dans les intentions de vote.

Mais pour Jean-Marc Léger, ce n’est pas le score de la CAQ qui a été mal mesuré.

«Pour la première fois, les libéraux n’ont pas bénéficié de la traditionnelle prime à l’urne, poursuit le célèbre sondeur. L’électorat libéral est majoritairement âgé et il se déplace en masse le jour des élections, mais hier (lundi), ça n'a pas été le cas.»

M. Léger donne en exemples deux châteaux forts libéraux de l’île de Montréal, les comtés de Robert-Baldwin et Nelligan, dans lesquels seuls 56% et 60% des électeurs ont voté, contre 77% et 78% respectivement en 2014.

«On peut penser que cette fois-ci les libéraux ne se battaient contre aucun ennemi, comme ont pu l’être la souveraineté ou la Charte des valeurs par le passé», analyse-t-il.

En ce qui concerne la forte progression de Québec solidaire et la déconfiture du Parti québécois, M. Léger estime en revanche que les sondages les avaient bien vu venir.