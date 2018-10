Péquistes, les nouveaux orphelins politiques?

Comme un coït interrompu. Neuf petites minutes et puis s’en va. Neuf petites minutes avant que le gagnant de la soirée ne soit annoncé.

Selon toute vraisemblance, mais sans prétention scientifique, ce serait le réseau anglophone CTV Montreal qui aurait, le premier, casser le party :

It took 8 minutes. What a team #qc2018 https://t.co/8rhT2Jbe2A — Rob Lurie (@RLurieCTV) 2 octobre 2018

Dix minutes plus tard, on savait tout de cette élection. CAQ majoritaire, débandades péquiste et libérale, Québec solidaire en hausse marquée.

Quatre années de François Legault et de sa «coalition» de gens qui ont proposé à la population de rompre avec les «pas vraies affaires» et les «vieilles chicanes» comme la constitution.

J’ai eu une petite pensée pour nos agriculteurs, producteurs laitiers, pour qui le fédéralisme prédateur était si réel, eux qui viennent de se faire manger la laine sur le dos, mais bon...

Au menu : «un gouvernement responsable, pour les familles, des ambitions, oui, mais les deux pieds sur terre».

Alors que je terminais de cuver un mauvais vin de semaine, il était déjà plus de 23 h, François Legault, interminable – mais c’était son moment – se frayait un chemin dans la foule dense de Québec, ses supporteurs. L’ex-ministre péquiste venait d’atteindre son objectif : être premier ministre du Québec.

Son discours de victoire, sans notes d’après ce que l’on pouvait voir, a été sobre. L’homme n’est pas le meilleur orateur, loin de là. On le sentait ému, voire même un peu dépassé par l’ampleur de sa victoire. Le nouveau PM a insisté sur sa volonté de gouverner pour «tous les Québécois». La balle est dans son camp.

On notera que plusieurs observateurs ont commenté sa victoire d’hier en rappelant que l’ampleur de celle-ci ne devrait pas le détourner d’une de ses promesses phares; réformer le mode de scrutin. Car encore une fois, avec moins de 40% des voix exprimées, son parti gouvernera avec 100% des pouvoirs.

Cela doit changer. François Legault s’y est engagé formellement. L’élection d’hier devrait être la dernière selon le mode de scrutin uninominal à un tour.

A vue de pif, si tu regardes Radio-Canada, QS à 102 sièges. https://t.co/benhh0oHcF — S. E. Fortin (@S_EFortin) 2 octobre 2018

Radio-Canada, «nid de Qsistes»

Quiconque a regardé la soirée électorale à l’antenne de Radio-Canada hier soir aurait pu être confondu quant à l’issue des élections. Pas de farces, on s’y est tellement emballé de la percée de Québec solidaire à cette antenne qu’on avait l’impression que QS venait de remporter l’élection.

Sans surprises, on s’en est donné à cœur joie, et à satiété, pour renchérir sur la débandade péquiste. J’ai alors pensé à un député non QS (souvent appelé à commenter à cette antenne) qui me racontait récemment à quel point la «Grande tour», que jadis on appelait le «nid de séparatistes», était désormais tapissée mur à mur QS.

On l’aura remarqué.

J’ai bien aimé le discours de Manon Massé, je l’avoue. La façon dont elle a abordé l’indépendance et l’environnement. Toutefois, et c’est ce qui irrite le plus chez QS, quand la co-porte-parole a voulu saluer ses adversaires, encore une fois la mention du chef du PQ a été tancée de huées. Dommage.

Aucun des autres discours de chefs de parti, au cours desquels ces politesses sont échangées, n’a été terni de cette façon. Aucun.

Reste que l’ambiance survoltée qui régnait chez les Qsistes avait quelque chose d’inspirant. Je l’avais écrit plus tôt cette année, la réussite électorale de Québec solidaire lors de cette élection se mesurerait à sa capacité d’affaiblir le Parti québécois.

En ça, QS a gagné ses élections. Le PQ a un genou à terre. On verra bien pour la suite des choses. Ces deux partis sont condamnés à discuter, à s’entendre, à défaut de quoi, l’éternité fédéraliste de droite perdurera.

Car la réalité, dure, froide, c’est que 106 députés sur 125, soit 85% de la députation du Québec, est à droite et fédéraliste. Le parti qui a balayé le Québec est celui qui avait fait le choix de se crisser bin raide de l’environnement; celui qui compte dans ses rangs un digne successeur des Leitao et Coiteux, un certain Youri Chassin.

Quiconque est progressiste et indépendantiste trouvera les quatre prochaines années très longues. Imaginez si vous êtes indépendantiste, mais réticent à battre le pavillon du «socialisme», du «communisme»...

Dorénavant, l’orphelin politique, c’est vous.

*****

Notes de fin de campagne

Selon Claire Durand, professeure de l’UDM et spécialiste des sondages, la campagne d’hier est un œil au beurre noir pour l’industrie :

«Il s’agit de la pire erreur des sondages depuis le début des sondages», a lâché Claire Durand, au bout du fil, alors que les derniers résultats du scrutin étaient dévoilés. Aux yeux de l’experte, hier, rien n’expliquait qu’un tel fossé sépare les prédictions extraites des coups de sonde et les résultats du vote. «S’il y avait seulement certains sondeurs qui s’étaient trompés, je ne dis pas, mais au moins quatre méthodologies différentes ont été utilisées et tout le monde s’est gravement trompé [...]»

Pour la professeure, il faudra réaliser une étude indépendante à la suite des élections d’hier, à laquelle participeront les sondeurs, pour «tenter de comprendre ce qui s’est passé». La surprise du raz-de-marée caquiste provoquera sûrement une perte de confiance chez les électeurs face aux sondages, croit Claire Durand.

Quito Maggi, qui s’est trompé comme les autres quant aux pourcentages de la CAQ et du PLQ, avait surpris les observateurs en prévoyant au delà de 70 sièges à la CAQ. Il aura eu raison. Chapeau bas Quito!

Tel que prévu, l'issue de cette élection a sonné le glas des deux chefs de parti qui ont mordu la poussière. Jean-François Lisée et Philippe Couillard quitteront. Des partielles sont à prévoir sous les cieux libéraux. Qu'adviendra-t-il de Gaétan Barrette? De Carlos Leitao qui sera assurémment courtisé par les libéraux fédéraux. Et partielle aussi pour les gens de Pointe-aux-Trembles, au municipal. La mairesse-candidate – et le cynisme – ont gagné.

Aussi, j’étais de ceux qui ne croyaient pas à une percée de la CAQ chez nous, en Outaouais. Je me suis trompé. Chapleau et Gatineau à la CAQ! Je ne l’aurais jamais cru.

Bravo aussi à Mathieu Lacombe, ex-journaliste, dans Papineau.