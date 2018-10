Post-partum électoral

Les Québécois ont parlé et ils l’ont fait sans équivoque. La Coalition avenir Québec forme maintenant le gouvernement, et ce, avec une large majorité.

Ce matin, les libéraux se réveillent devant un constat cruel. Mais ceux qui ont reçu la correction la plus sévère sont sans contredit les péquistes.

Une nouvelle carte électorale

Au lendemain de la première élection à date fixe, nous sommes nombreux à nous frotter les yeux.

D’un côté, les militants engagés du PLQ (dont je suis) et du PQ, qui avons lutté contre la montée de la CAQ.

De l’autre, les analystes (dont je suis aussi, notamment dans ces pages), les sondeurs et les prévisionnistes. Tous avaient prévu une chute des « vieux » partis, mais aucun n’avait osé prédire une descente aussi abrupte.

Dans bon nombre de circonscriptions, la majorité de la CAQ est écrasante. Ce n’est pas une erreur ou une aberration, c’est la décision de la population.

Les prochains jours nous donneront l’occasion d’analyser ces résultats, mais force est de constater que la promesse de changement de François Legault a trouvé preneur chez les électeurs.

Le Parti libéral renvoyé au banc des punitions

Un autre discours qui a trouvé preneur, c’est celui voulant que le PLQ ait été au pouvoir depuis plus de 15 ans. Peu importe les efforts du parti pour expliquer qu’il s’est renouvelé, qu’il a changé, les électeurs ont refusé de le croire.

La tache de la corruption est toujours visible sur la veste libérale. Son séjour dans les banquettes de l’opposition le forcera à se redéfinir. Une lutte à la chefferie ne saurait tarder et c’est fort probablement grâce à celle-ci que le PLQ va renaître de ses cendres.

Rien n’est plus difficile pour un parti que de se choisir un nouveau chef. Les clans s’opposent, les associations se morcèlent et les militants s’entretuent. Si ce n’était pas si public et si civilisé, on en serait au même niveau que les gangs de rue.

Pour l’heure, les militants se rangent derrière leur chef, mais dès qu’il aura annoncé qu’il souhaite quitter, les hostilités seront lancées et les loyautés vont voler de toutes parts.

Le drame péquiste

Le PLQ n’est pas le seul parti à devoir retourner à la planche à dessin.

Le plus grand perdant de cette élection, c’est certainement le Parti québécois de Jean-François Lisée. D’opposition forte, il croule maintenant au dernier rang en termes de circonscriptions remportées.

Derrière Québec solidaire.

Le PLQ a perdu beaucoup plus de comtés, me direz-vous, mais il demeure un joueur important à l’Assemblée nationale. Avec un maigre 17 % du vote total, même s’il récolte 9 circonscriptions, le Parti québécois se retrouve à un plancher historique.

Même Québec solidaire a remporté plus de sièges.

Après avoir traversé 2 courses à la chefferie dans les dernières années, le PQ ne peut plus se permettre de « se chercher ». S’il veut survivre, il devra se doter d’un chef (ou d’une cheffe) capable de mobiliser, de rassembler et de fédérer les forces souverainistes.

La lutte s’annonce des plus intéressantes.

Le grand gagnant de la soirée

Quant à Québec solidaire, ses candidats ont été à la hauteur de leur slogan : populaires.

Populaires, en se rangeant du côté du monde ordinaire, des gagnepetits et des meurtris. Populaires, aussi, parce qu’ils ont su rallier des militants engagés, convaincus, généreux et inépuisables. Populaires, enfin, parce que leurs candidats ont su convaincre un nombre impressionnant d’électeurs que leurs propositions n’étaient pas basées uniquement sur des arcs-en-ciel et des licornes.

La victoire importante de Québec solidaire est probablement celle qui sera le vrai moteur de changement dans cette élection. Enfin, un parti arrive à porter le message de la souveraineté jusqu’aux générations montantes. En parlant vrai, en parlant franc, mais surtout en décrivant concrètement les avantages que le Québec souverain pourrait représenter pour ses habitants.

Aujourd’hui, nous avons un gouvernement majoritaire qui aura 4 ans pour nous convaincre de sa compétence. Il devra être sur ses gardes parce que pendant qu’il gouverne, ses adversaires fourbiront leurs armes pour l’élection du 1er octobre 2022.