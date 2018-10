Remède de grand-mère

Me sentant dans une impasse qui me cause du souci, j’ai besoin de vous entretenir d’un problème qui a commencé à m’affecter, soit le syndrome des jambes sans repos. La médecine traditionnelle n’étant pas très bavarde sur ce genre de problème et sans avoir procédé à un véritable diagnostic, mon médecin me dit de me lever et de marcher pour que les fourmis que je ressens quand une crise me prend finissent par s’en aller. Une amie m’a dit que vous aviez déjà traité de ce problème dans votre chronique il y a quelques années et qu’entre autres, vous auriez conseillé à une femme de mettre un pain de savon (elle ne se rappelait plus la marque) entre le drap-housse et le matelas de son lit pour régler le problème. Est-ce vrai ? Auriez-vous d’autres traitements à proposer­­­­­­ ?

Inquiète de sa santé

Comme je ne suis pas médecin, je ne puis vous proposer un traitement particulier. Mais comme je sais aussi que ce syndrome a des causes identifiables en médecine, je vous conseille de demander un examen en ce sens à votre médecin. Quant à la suggestion du savon, elle ne vient pas de moi, mais d’une lectrice qui avait trouvé ainsi un certain soulagement à son problème de jambes sans repos, mais aucune marque n’avait été spécifiée­­­.