Seattle présente son dossier à la LNH pour obtenir une équipe d'expansion

NEW YORK | «Nous sommes prêts pour le hockey et nous devrions savoir assez tôt si le hockey s’en vient.»

C’est avec aplomb que la mairesse de Seattle, Jenny Durkan, a résumé ses impressions à la suite d’une présentation au comité exécutif de la LNH dans les quartiers généraux de la ligue, à New York, pour exposer le plan de match de la ville et du futur groupe de propriétaires afin de décocher une équipe d’expansion.

La mairesse était notamment accompagnée de David Bonderman, éventuel propriétaire, ainsi que des frères Tim et Todd Leiweke, respectivement président de Oak View Group et président et chef de la direction de la future équipe.

Car future équipe, il y aura, à moins d’un revirement de situation spectaculaire dans les prochaines semaines.

La LNH n’a jamais caché son vif intérêt pour Seattle et depuis que le conseil de ville a approuvé à l’unanimité le projet de rénovation de 700 millions du KeyArena, le 24 septembre, les jeux semblent faits. Un vote sur l’octroi d’une franchise d’expansion, qui porterait le nombre d’équipes à 32 tout en ramenant le sacro-saint équilibre au sein des deux conférences, devrait avoir lieu à la prochaine rencontre des gouverneurs, les 3 et 4 décembre, à Sea Island, en Georgie.

«Nous verrons au moment du vote, mais on pouvait sentir que chose de spécial dans la salle. Le partenariat entre la ville et le groupe de propriétaires est sans précédent. Nous miserons sur un amphithéâtre de classe mondiale dont l’unique portion qui restera en place sera le plafond. Ils (la LNH) ont réalisé que cet aréna ne sera pas seulement bon pour Seattle, mais aussi pour la ligue», a fait valoir Mme Durkan.

Dès la saison 2020-21?

Si l’accession de Seattle à la LNH semble plus que jamais une formalité, reste à déterminer si l’équipe sera en mesure d’intégrer le circuit dès la saison 2020-21.

Les travaux à l’aréna ne peuvent être entamés sans le feu vert officiel des gros bonnets du circuit Bettman.

«Nous comprenons qu’il y a beaucoup de curiosité à propos de la date, mais nous n’allons pas nous accrocher avec ça. Je ne spéculerai donc pas sur la date. Mais je vais très bien dormir parce que je sais que nous avions une très bonne histoire à raconter», a souri Tod Leiweke.

Pas encore victoire...

Cette bonne histoire, apparemment, mise sur le futur amphithéâtre «parmi les plus efficaces au monde», de même que le lien fort unissant la ville et un groupe de propriétaires dont quelques-uns sont déjà reconnus dans le paysage sportif de Seattle. C’est sans parler de la ville elle-même, qui regorge de richissimes multinationales.

«Tout le monde réalise que Seattle se vend d’elle-même. C’est la ville qui montre la plus grande croissance en Amérique et un endroit qui a vendu ses abonnements au hockey plus rapidement que partout ailleurs. Les propriétaires doivent maintenant analyser cette opportunité d’affaires, mais nous leur avons démontré que c’est un bon deal pour le hockey en général», estime la mairesse Durkan.

Même si tout semble dans la poche, Tod Leiweke a tout de même préféré se montrer prudent, question de se conformer au discours d’usage.

«Nous serons patients, c’est la LNH qui est en contrôle du processus et il n’est pas question d’être présomptueux. Personne ici ne va déclarer victoire aussi tôt. Nous demeurerons respectueux. Nous travaillons depuis longtemps sur ce projet et nous pouvons encore attendre.»

Vrai qu’à Seattle, il est plus facile d’être patient que dans un autre marché de hockey qui salive à l’idée de réintégrer la LNH depuis bien plus longtemps...