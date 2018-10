Soirée électorale : TVA et LCN battent un record d’écoute

En moyenne, 1,4 million de personnes ont choisi l’émission spéciale «Québec 2018», de TVA et LCN pour suivre la soirée électorale de lundi, au terme de laquelle les troupes caquistes de Francois Legault sont sorties grandes gagnantes.

Seulement à TVA, 941 000 curieux ont syntonisé le rendez-vous, que pilotait Pierre Bruneau, entouré de Mario Dumont, Paul Larocque et Emmanuelle Latraverse pour les analyses, et qui était diffusé simultanément sur les deux chaînes entre 19 h 30 et minuit.

Une pointe de 2,1 millions de téléspectateurs a même été enregistrée autour de 21 h 41, au moment de la diffusion du discours de Dominique Anglade, députée libérale réélue dans Saint-Henri–Sainte-Anne, et de l’arrivée du chef libéral Philippe Couillard devant ses militants pour son allocution de défaite.

Groupe TVA mentionne qu’il s’agit là d’un record de cotes d’écoute pour une soirée électorale. Lors du scrutin provincial de 2014, TVA et LCN avaient réuni une moyenne de 1,2 million de téléspectateurs, avec une pointe à 1,6 million. Deux ans plus tôt, en septembre 2012, un peu plus d’un million de férus de politique étaient à l’écoute.

Les résultats sont moins éclatants du côté d’ICI Radio-Canada, où «Élections Québec 2018 – La soirée électorale», à ICI Radio-Canada Télé et RDI, a rallié un total de 725 000 intéressés, dont 552 000 à l’antenne principale.