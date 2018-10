Stupéfiant!

Durant toute la campagne, on nous a rebattu les oreilles avec les sondages qui se sont additionnés et qui nous annonçaient une lutte extrêmement serrée. Nous allions nous retrouver avec un gouvernement minoritaire.

Or hier, dès 20 h 15, François Legault est devenu le premier ministre désigné. Quinze minutes plus tard, TVA confirmait que la CAQ allait former un gouvernement majoritaire.

La longue plainte des Québécois déçus dans les dernières années s’est exprimée dans l’urne. Car on peut affirmer que le gouvernement Couillard a malmené les Québécois. En fait, Philippe Couillard les a mal aimés, leur donnant le sentiment qu’ils n’étaient pas à la hauteur de leur premier ministre.

Les Québécois francophones ont le dos large. Ils sont patients jusqu’à l’exaspération. Ils sont aussi taiseux sous des apparences parfois de gueulards. Mais hier, ils ont de façon spectaculaire exprimé leur ras-le-bol à une politique dans laquelle ils ne se reconnaissaient plus. Une politique qui les a heurtés et blessés.

Défaite humiliante

Le Parti libéral du Québec connaît ainsi sous la gouverne de Philippe Couillard sa défaite la plus humiliante depuis plus de cinquante ans. Ce parti qui ne réussit désormais qu’à rejoindre les anglophones et les allophones et à donner aux francophones l’impression qu’ils ne sont qu’une minorité parmi les autres au Québec.

Jean-François Lisée voit son parti réduit à une peau de chagrin. Et lui-même connaît l’humiliation et la cruauté d’avoir été défait dans sa circonscription par Vincent Marissal, atterri à Québec solidaire après avoir essuyé le refus du Parti libéral de Justin Trudeau.

Dix-huit ans après la défaite du référendum de 1995, le PQ est en lambeaux. C’est un PQ exsangue qui se fait talonner par Québec solidaire qui a remporté hier une énorme victoire.

QS doit remercier sa co-porte-parole Manon Massé qui a porté sur ses épaules la responsabilité de donner un visage humain à un programme pour le moins douteux et dont les promesses étaient pharaonesques. Mais les jeunes électeurs qui n’ont pas la mémoire du passé politique glorieux qui a permis au Québec de s’inscrire dans la modernité ont choisi d’appuyer Québec solidaire. Ils ont besoin de rêver, de s’affirmer contre leurs aînés, et ces jeunes s’identifient au discours solidaire.

Changement

Même dans ses rêves les plus fous, François Legault n’aurait pu imaginer une victoire aussi renversante. Le premier ministre élu a su percevoir et incarner la volonté de changement exprimée par ses compatriotes.

François Legault se retrouve au pouvoir avec une équipe de nouveaux venus, jeunes, bien formés pour la plupart, et il n’aura que l’embarras du choix pour choisir les meilleurs afin de former son cabinet.

François Legault est un honnête homme. Son nationalisme vivant va lui permettre de se reconnecter avec les préoccupations identitaires de la majorité francophone. Avec un appui si massif des citoyens, il n’a plus d’excuses. Il doit être à la hauteur de ses promesses. Les Québécois sauront alors lui être reconnaissants. Car ils sont avides de retrouver une sérénité collective et une fierté d’être Québécois.

Nous entrons désormais dans une nouvelle ère, celle du changement tranquille.