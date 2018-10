Un entraînement éducatif pour ramener les joueurs de l’Océanic à l’ordre

RIMOUSKI | Serge Beausoleil ne digère toujours pas les deux défaites encaissées par son équipe en fin de semaine dernière face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Il n’a pas perdu de temps pour faire comprendre son état d’esprit.

Après seulement quatre matchs cette saison, les joueurs de l’Océanic de Rimouski ont eu droit à leur première séance de patinage sans rondelles, lundi, afin d’expier leurs pêchés.

Or, si on se fie au lexique employé par Beausoleil, il ne s’agit pas d’un entraînement punitif. Il parle plutôt d’un avant-midi correctif ou éducatif.

«Tu peux choisir l’adjectif que tu veux. On est pas à court d'épithètes», lance le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic. «On ne tolérera pas les mauvaises pénalités, une gestion de rondelle médiocre ou les présences d’une minute et demi (sur la patinoire). Il n’y a pas 56 façons de passer le message».

Pourtant, personne n’aurait cru cela possible après les deux premières victoires de l’équipe où elle avait inscrit 15 buts contre les Remparts et les Tigres. La Coupe du Président ne se gagne pas dans un sprint, mais bien après avoir couru un long et pénible marathon.

«Rouyn-Noranda est plus loin que nous, est plus avancé que nous dans leur jeu d’ensemble, dans leur façon de jouer. Il faut prendre acte de cela avec humilité et travailler avec plus de détermination. Collectivement, on ne joue pas au niveau qu’on est capable de le faire. On l’a fait dans le match contre Victoriaville et vous avez vu la pétarade que cela a donnée», croit Beausoleil.

Charlottetown pour entamer une éreintante séquence

L’Océanic verra dès ce soir si tous ces exercices correctifs ou éducatifs porteront fruits lors de la visite des Islanders de Charlottetown. Rimouski entamera à ce moment une éreintante séquence de cinq rencontres en sept jours.

«Heureusement, la semaine prochaine, les gars sont en relâche pour la plupart, ce qui permet d’élaguer et de tempérer tout ça. Je ne commencerai pas à leur vendre le 3 en 4 que l’on a en fin de semaine. On va plutôt travailler sur le match contre Charlottetown», indique Serge Beausoleil.

Par ailleurs, les Bas-Laurentiens n’ont toujours pas reçu l’autorisation d’aligner Radim Salda, trois semaines après son retranchement du camp d’entraînement du Lightning de Tampa Bay. En attendant le dénouement de cette interminable saga, le défenseur tchèque continue de s’entraîner avec ses coéquipiers.