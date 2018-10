Une période à la fois

L’été a été interminable et le camp d’entraînement encore une fois trop long. Ce soir, enfin, le Canadien pourra poser la première pierre d’une saison qui, espère-t-il, fera oublier la désastreuse campagne de l’an dernier.

« On a tous hâte que ça commence. On a aimé beaucoup de choses durant le camp. Mais, on réalise tout de même qu’il y a encore beaucoup de travail à faire », a lancé Claude Julien mardi, quelques heures avant que l’équipe s’envole pour Toronto.

S’il souhaite ne pas revivre le même calvaire que la saison dernière, il sera primordial pour le Canadien de connaître un meilleur début de saison. Sauf que la tâche ne s’annonce pas de tout repos.

Dès le premier voyage, Julien et ses hommes auront deux grosses commandes sur les bras. D’abord les Maple Leafs ce soir, puis les Penguins samedi.

« On joue contre une équipe qui est l’une des favorites pour gagner la coupe Stanley et une autre qui a gagné deux des trois dernières coupes Stanley. Ce sera un bon défi », a convenu l’entraîneur du Canadien.

« Il ne faut pas regarder trop loin. On va garder notre concentration sur les Maple Leafs. Il faut y aller période par période et gérer le match de cette façon. Autant du côté des entraîneurs que du côté des joueurs », a-t-il ajouté.

Camp convaincant

Au moins, le Tricolore a montré beaucoup plus d’aplomb lors du dernier camp que ce qu’il avait affiché lors du calendrier préparatoire précédent. C’est peut-être de bon augure. D’ailleurs, Phillip Danault souhaite voir cette énergie se transposer en saison régulière.

« Tout le monde est prêt. On a connu un bon camp, on a gagné des matchs, on a appris des choses. Il reste à appliquer tout ça durant la première rencontre », a indiqué l’attaquant.

De plus, le Canadien s’est fort bien défendu lors de la dernière confrontation entre les deux équipes. Au Centre Bell la semaine dernière, les Montréalais ont largement tenu leur bout à forces égales face aux gros canons des Leafs. C’est sur les unités spéciales que la sauce s’est gâtée.

Une victoire au domicile des Leafs, où le Canadien a vu sa séquence de sept gains s’arrêter abruptement l’an dernier, pourrait donner un bel élan à cette campagne.

« Une victoire nous amènerait beaucoup de confiance. Allons-y une étape à la fois, une période à la fois. On va travailler 60 minutes. C’est ce qui fera de nous une bonne équipe », a déclaré Danault, paraphrasant son entraîneur.

De la Rose en observation

Histoire de raffermir l’esprit d’équipe dès le début de la saison, l’état-major du Canadien a convenu d’amener tous ses effectifs à Toronto et Pittsburgh. Même les joueurs blessés.

« Cinq jours, tous ensemble, c’est parfait pour commencer. On va continuer d’être sur la même longueur d’onde et de resserrer nos liens », a fait valoir Danault.

Jacob de la Rose est le seul membre de l’équipe à ne pas avoir accompagné le groupe pour ce premier périple de la saison. Le Suédois a ressenti des palpitations cardiaques après la rencontre de samedi à Ottawa.

« Tout est sous contrôle. Ce n’est que par mesure préventive », a tenu à rassurer Julien.

N’ayant pas obtenu le feu vert des médecins pour voyager, il est demeuré à Montréal, où il subira des examens plus approfondis.

►Julien n’a pas voulu confirmer la présence d’Andrew Shaw dans la formation. Ce dernier s’est toutefois entraîné au sein de la deuxième unité d’attaque massive.