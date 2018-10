Une tout autre joute

Les résultats de cette élection vont complètement changer non seulement le paysage, mais aussi la joute politique dans la région de Québec.

L’importante victoire des caquistes risque de changer les rapports de force sur la scène régionale. La CAQ s’est montrée jusqu’à maintenant très tiède dans ses rapports avec le maire de Québec, Régis Labeaume. On n’a pas senti d’atomes crochus entre les deux élus. Signe encourageant pour Québec, M. Labeaume a toutefois été la première personne qu’a joint M. Legault hier après sa victoire.

Il s’agit néanmoins d’un important changement comparé aux relations qui prévalaient avec les libéraux, et ce, depuis l’époque de Jean Charest. Les gouvernements libéraux successifs ont en effet appuyé et accepté de financer plusieurs projets chers à Régis Labeaume, dont l’amphithéâtre et, plus récemment, le système de transport structurant.

Certes, la CAQ a appuyé le projet de transport structurant, mais a plutôt beaucoup misé, pendant sa campagne dans la région, sur le troisième lien. Or, ce dernier est porté par le maire de Lévis, tandis que son vis-à-vis à Québec exige de connaître d’abord les impacts d’un tel projet pour la Rive-Nord avant de se prononcer.

Promesses à tenir

Par ailleurs, il sera intéressant d’observer comment se comportera le nouveau gouvernement face à ses promesses pour la région. C’est une chose de promettre un projet de plusieurs milliards lorsqu’on est un parti d’opposition. C’en est une autre d’en devenir le maître d’œuvre comme gouvernement.

François Legault devra vivre avec des engagements irréalistes, comme celui de commencer les travaux de construction d’un troisième lien dans un premier mandat.

Compte tenu des nouvelles règles de gouvernance pour les grands projets d’infrastructures, un tel échéancier apparaît imprudent. Le projet ne figure d’ailleurs même pas dans le cadre financier de la CAQ.

Dans l’état où se trouvent les relations entre les maires de Québec et Lévis, je souhaite également bonne chance aux élus caquistes régionaux quant à leur volonté « d’unir les deux rives » et de faire en sorte que Régis Labeaume et Gilles Lehouillier collaborent.

Il faudra voir comment le nouveau gouvernement s’organisera pour parvenir à intégrer la Rive-Sud au projet de tramway-trambus. Il s’agit d’un élément essentiel à sa réussite.