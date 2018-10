[VIDÉO] Les Capitals dévoilent leur bague de la Coupe Stanley

Les Capitals de Washington ont dévoilé lundi leur bague de leur première conquête de la Coupe Stanley.

Le propriétaire de l'organisation, Ted Leonsis, n'a pu cacher sa joie lors du dévoilement de ces bijoux.

«Ces objets constitueront des souvenirs éternels pour les partisans, les joueurs et les entraîneurs, a expliqué Leonsis au site NHL.com. Les bagues représentent l'aboutissement de tous les efforts et les sacrifices que nous avons faits au cours des séries éliminatoires en 2018.»

Les bagues en or de 14 carats ont été remises aux joueurs et au personnel d'entraîneurs pendant une cérémonie privée au cours de la journée. Chacune vaut une petite fortune, étant également incrustée de diamants, de rubis et de saphirs.

Les Capitals procéderont à la levée de leur bannière de championnat avant leur match inaugural local prévu mercredi contre les Bruins de Boston.