Weber : du Gainey dans le nez

Shea Weber a été égal à lui-même. Il n’a pas cherché à épater la galerie. Ses réponses étaient courtes. Après 25 minutes, les journalistes remballaient calepins de notes, micros, appareils photo et caméras. Ils avaient demandé tout ce qu’ils avaient à demander au nouveau capitaine du Canadien et celui-ci nous avait dit tout ce qu’il avait à nous dire. Pas de fla-flas !

Le point de presse aurait été encore plus court si Marc Bergevin et Claude Julien n’y avaient pas participé.

Ça ne pose pas problème. Weber est fait ainsi. Il n’est pas un personnage coloré et spectaculaire.

Quand je lui ai passé cette remarque et que je lui ai demandé s’il se comportait de la même façon avec ses coéquipiers comme capitaine, il s’est permis un brin d’humour.

« Me demandes-tu de faire le bouffon ? » a-t-il répondu avec un sourire.

Force tranquille

Sa réplique m’a évoqué le souvenir de Bob Gainey, qui a porté le « C » à ses huit dernières saisons avec le Tricolore. Il lui arrivait de faire des blagues à l’endroit des journalistes. Mais on sentait aussi un message dans ses plaisanteries.

Comme Gainey, Weber est droit comme un chêne. Il est une force tranquille. Homme de peu de mots, il fait ses affaires sans faire de vagues.

Des capitaines de cette trempe, le Canadien en a eu plein dans sa longue histoire. Quand Maurice et Henri Richard flagellaient leurs coéquipiers de leur regard perçant, ils n’avaient pas à en rajouter.

Jean Béliveau prêchait par l’exemple sur la glace. Il était l’ami et le confident des joueurs qui éprouvaient des problèmes à l’extérieur de la patinoire. Lorsque les joueurs voyaient Yvan Cournoyer patiner à une vitesse folle et se défoncer tous les soirs pour le Canadien, il inspirait tout le monde dans le vestiaire.

Guy Carbonneau, Vincent Damphousse et Saku Koivu, malgré ce que certains disent de lui, ont été de très bons capitaines aussi.

Gallagher pas prêt

Il y a trois semaines, j’écrivais que la situation qui prévaut chez le Canadien ne se prêtait pas à la nomination d’un nouveau capitaine.

Bergevin et Julien estimaient, au contraire, que leur équipe avait besoin d’un meneur solide et fort. Weber répondait à ce critère. Il avait été capitaine des Predators à ses six dernières saisons à Nashville.

Le DG et l’entraîneur en chef du Tricolore n’ont pas demandé aux joueurs de voter. Selon eux, Weber constituait un choix unanime.

Plusieurs partisans auraient aimé qu’ils arrêtent leur choix sur Brendan Gallagher. Mais ce dernier n’a pas encore la stature pour ce poste dans un marché comme Montréal. Il le sera peut-être quand le Tricolore formera une meilleure équipe.

On pensait que Max Pacioretty était prêt à remplir ces fonctions lorsque ses coéquipiers en avaient fait leur capitaine, il y a trois ans. On disait que le poste de capitaine lui irait mieux qu’à P.K. Subban.

L’expérience a semblé démontrer que Pacioretty ne possédait pas les attributs pour ce rôle. Je dis bien en apparence, car on ne sait pas toujours ce qui se passe dans une chambre de hockey. Les joueurs sont plus indépendants de nos jours.

Père spirituel

Par contre, un bon vétéran sera toujours respecté. Weber s’amène avec six ans d’expérience comme capitaine d’une équipe de la LNH.

Weber est surnommé « Dad » par ses coéquipiers. Le petit nouveau, Jesperi Kotkaniemi, qui commencera la saison avec l’équipe, avait cinq ans quand Weber a disputé son premier match dans la Ligue nationale avec les Predators.

Le jeune a reçu un appel de Weber lorsque le Canadien l’a repêché en juin dernier. Dès lors, il savait qu’il pouvait compter sur un père spirituel en la personne de celui qui est maintenant son capitaine.

Le petit Maurice n’est plus

Les amateurs qui suivaient la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans les années 1970 se rappellent le gardien Maurice Barrette. Le petit Maurice faisait 5 pieds 7 pouces, 150 livres mouillé, mais il était tout un compétiteur.

Natif de Montréal, il évoluait avec les Remparts de Québec et était toujours à son mieux dans les séries éliminatoires.

En 1974, il avait aidé les Diables rouges à éliminer la grosse machine des Éperviers de Sorel.

Le premier trio des Éperviers formé de Pierre Larouche, Michel Déziel et Jacques Cossette avait totalisé 692 points en saison régulière.

La formation soreloise misait également sur d’autres joueurs productifs comme Pierre Mondou, Lucien DeBlois, Michel Bergeron, Firmin Royer, Serge Gamelin et Carlo Torresan, un dur à cuire à la ligne bleue qui savait jouer au hockey.

Faut dire que les Remparts n’étaient pas piqués des vers non plus avec les Réal Cloutier, Jacques Locas, Richard Nantais et Guy Chouinard.

Quelle époque c’était !

Au tour des Castors

Deux ans plus tard, Barrette remettait ça avec une formation moins puissante contre les Castors de Sherbrooke, qui formaient la puissance de la LHJMQ.

Il fut repêché cette année-là (1976) par le Canadien et les Nordiques, qui faisaient partie de l’Association mondiale.

Barrette a opté pour le Tricolore.

Il a évolué trois saisons avec les Voyageurs de la Nouvelle-Écosse avant de terminer sa carrière professionnelle avec les Indians de Springfield, à l’âge de 23 ans.

Maurice nous a quittés dimanche midi. Il luttait courageusement contre le cancer depuis plusieurs années. Il était âgé de 62 ans.

Mes sympathies à sa fille Émilie, qui l’a veillé jusqu’à la fin, à son frère Denis et à tous ses proches.