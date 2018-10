Lundi, en me dirigeant vers TVA Sports pour décrire le match entre les Dodgers et les Rockies, j’ai reçu un message texte d’un amateur de baseball qui est aussi un athlète exceptionnel. Plus jeune, je lui ai remis une médaille à titre de jour du match. Quelques années plus tard, il remporté une médaille aux Jeux olympiques.

«WOW quelle belle journée de baseball» m’a écrit le médaillé olympique, Mikaël Kingsbury.

C’était un moment historique dans le monde du baseball. Pour la première de l’histoire du baseball majeur deux matchs éliminatoires ont été disputés pour déterminer le champion des sections.

Cela a pris 163 matchs pour décider le sort des Dodgers de Los Angeles, des Rockies du Colorado, des Brewers de Milwaukee et des Cubs de Chicago à titre de champion de leurs divisions respectives. Maintenant on sait que les perdants, les Cubs et les Rockies s’affronteront dans le match sans lendemain.

Mentalement, les Cubs sont favorisés car ils sont à domicile. Tandis que les Rockies doivent se rendre à Chicago. Le temps de récupération autant mentalement que physiquement ne les favorisent pas pour amorcer le match de mardi.

Quant aux Yankees et aux A’s d’Oakland, ils s’affrontent mercredi à New York. Tout le monde est frais et dispo. Ce match devrait être un festival de coups de circuits. Le vainqueur de ce match sans lendemain affrontera les Red Sox.

Mon choix comme joueur du match, Aaron Judge.