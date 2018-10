Xavier Ouellet a gagné son poste

Au cœur d’une lutte avec Simon Després pour le dernier poste disponible à la ligne bleue, Xavier Ouellet a remporté la course. Alors que le premier songeait toujours à son avenir, le second est monté dans l’avion de l’équipe en direction de Toronto.

« J’ai eu un gros été d’entraînement. J’ai amélioré mon coup de patin et mon agilité sur la glace. Je me sens plus fort et je me sens mieux, a-t-il énuméré. Ça m’a aidé à jouer comme je voulais, donc je me sens meilleur qu’avant. »