13 choses que vous ne saviez (probablement) pas à propos des Bermudes

Avez-vous déjà pensé aux Bermudes pour vos prochaines vacances au soleil? Que savez-vous au sujet de cet archipel? Que c’est un paradis fiscal? C’est vrai. Qu’il y a un Triangle «maléfique» qui porte son nom? C’est vrai aussi. Mais quoi d’autre?



Voici quelques faits et curiosités qui pourraient vous surprendre et vous donner envie d’y aller:

1. Les Bermudes ne font pas partie des Caraïbes (du tout).

Composé de huit îles principales, l’archipel des Bermudes est situé en plein Atlantique, à la hauteur de la... Caroline du Nord. Il se trouve plus précisément dans une zone nommée mer des Sargasses et la température y est modérée: en moyenne 27 °C en juillet, 24 °C en octobre et 18 °C en janvier.

2. Les Bermudes sont british.

Les Bermudes font partie du Royaume-Uni; elles sont un territoire britannique d’outre-mer. Leur «création» remonte à 1609 et le début de leur colonisation, à 1612. Cela dit, leur monnaie est le dollar bermudien et non la livre sterling.

3. On y trouve plein de plages de sable «rose».

Le sable des plages bermudiennes est fin, doux et poudreux et, quand on y regarde de plus près ou que la lumière est favorable, on réalise qu’il est également rosé. Cette teinte est due à la présence de corail, de carbonate de calcium et de micro-organismes nommés foraminifères. C’est beau!

4. On les surnomme «la capitale mondiale des naufrages».

Il y a plus de 300 épaves de navires dans les eaux des Bermudes, datant de différentes époques. C’est parce que l’archipel est encerclé d’imposant système de récif de corail. Ces récifs, combinés à la piraterie, aux conditions maritimes difficiles et à différentes superstitions, ont valu autrefois aux Bermudes le surnom de «Isle of Devils» (l’île du diable).

5. Non, vous ne serez pas englouti par le Triangle des Bermudes.

Naufrages, bateaux fantômes, disparitions d’avion inexpliquées, boussoles qui perdent le Nord... Au fil des siècles, la zone entourant l’archipel s’est fait une bien mauvaise réputation. Mais saviez-vous que le fameux «Triangle des Bermudes» s’étend en fait des Bermudes à Puerto Rico en passant par... Miami? Autrement dit, c’est l’une des zones maritimes et aériennes les plus fréquentées du globe. Vous l’avez probablement déjà survolée sans le savoir!

6. Oui, tout le monde porte le bermuda.

Le bermuda vient des Bermudes: c’était jadis l’uniforme des soldats britanniques. Aujourd’hui, il est porté par tout le monde et remplace même (pour les hommes surtout) les pantalons d’habit. À agencer avec de longs bas pour suivre la mode locale!

7. Aux Bermudes, l’eau potable = l’eau de pluie.

Le toit des maisons bermudiennes est conçu pour récolter l’eau de pluie: il est fait de plaques de calcaire local disposé «en escalier» et d’un enduit aux propriétés purificatrices Plus de la moitié de l’eau potable des Bermudes provient des nuages et chaque maison doit avoir son réservoir d’eau de pluie: parlez-nous d’un système écologique!

8. Tout est pastel partout.

L’architecture des maisons bermudiennes est unique. À cause des toits blancs de calcaire, bien sûr (voir point 6), mais aussi à cause des teintes pastel qui colorent les maisons. Ici, tout est jaune, rose, bleu, vert tendre, orangé, lilas... Le résultat est franchement très coquet, surtout sur fond de ciel bleu et d’eau turquoise.

9. On brunche à la morue le dimanche.

On se régale vraiment dans les restos des Bermudes, mais le petit-déjeuner traditionnel pourra surprendre certaines papilles! Il est fait de morue salée bouillie, de pommes de terre, de bananes grillées, d’un œuf dur, de tranches d’avocat, de beurre et de sauce tomate. Son origine est attribuable aux marins d’autrefois, mais le plat toujours très «in» pour le brunch du dimanche.

10. C’est une belle destination de plongée.

Les récifs de corail qui ont fait le malheur des marins font aujourd’hui le bonheur des plongeurs, particulièrement à cause de toutes les épaves que l’on peut y découvrir.

11. Les Bermudes auraient le plus grand nombre de terrains de golf par habitant et par km2.

Avec une population de 64 000 personnes et une superficie de 54 km2 (33 km de long en tout et 2,8 km de large au maximum), c’est un record qui n’est pas si difficile à atteindre! Tout de même, on y compte six terrains de calibre international.

12. On ne peut pas y louer de voiture.

Et on ne peut pas posséder plus d’une voiture par adresse si on est du pays. Ces règles, vieilles de plusieurs décennies, ont pour but de réguler le trafic sur le petit territoire des Bermudes. Des bus et des traversiers vous permettront d’explorer la destination. Vous pouvez aussi louer des scooters ou des petits bolides électriques (très cool): les «twizys».

13. Les aller-retour Montréal-Bermudes sont régulièrement à moins de 500$.

Faites vos recherches, vous verrez! En contrepartie, le coût de la vie est comparable à celui des grandes villes du monde, c’est-à-dire élevé.

