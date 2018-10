Quelle version de XOXO doit-on regarder : les épisodes « non censurés » sur internet ou l’émission télé en format de 90 minutes ? Les mordus de téléréalités amoureuses avec beaucoup de temps libre favoriseront la première option... tout comme les collectionneurs de répliques sans queue ni tête et les amateurs de malaise, une catégorie de personnes à laquelle nous appartenons.

Si on s’était contenté d’écouter le rendez-vous hebdomadaire diffusé mercredi soir à TVA, sans avoir précédemment englouti les épisodes accessibles sur xoxo.videotron.com (mais réservés aux abonnés mobiles Vidéotron), on serait passé à côté de plusieurs petits bijoux, comme cette phrase lancée à Jake par Rébéka lors d’une conversation en tête-à-tête à bord d’un yacht à Miami : « T’es trop cute. Mais là, quand je te dis t’es cute, c’est juste comme, j’trouve ça cute qu’est-ce que tu dis. C’est ce que je veux dire. »

Vous n’êtes pas certain d’avoir tout compris ? Nous non plus. Mais une chose est sûre, c’était cute.

Bonus

Il faut avoir du temps pour pouvoir se taper les épisodes « non censurés » de XOXO, qui atterrissent sur internet à 21 h chaque mercredi, une semaine avant d’être réassemblés et présentés en ondes. On emploie le terme « non censurés » puisque c’est l’expression qu’utilise TVA, mais on devrait plutôt parler d’épisodes « dotés d’un montage moins serré ». Car jusqu’à présent, ils n’ont renfermé aucune scène de nudité ou langage outrageusement grossier.

En réalité, ils sont simplement deux voire trois fois plus longs, ce qui maximise nos chances d’entendre des perles de franglais comme « Plus que ça va, plus que j’ai l’impression que c’est difficile de keep up avec cette game-là », gracieuseté de Nathan.

Deux départs, deux arrivées

Photos courtoisie Que doit-on retenir de cette troisième semaine au royaume de XOXO ? Que 750 000 abonnés Instagram ne vous seront d’aucune aide pour draguer dans une téléréalité. Parlez à Mike, qui s’est fait montrer la porte du penthouse au terme d’un nouveau tour d’élimination sur écran. On l’avait vu venir, mais pas ses acolytes, qui peinaient à retenir leurs larmes.

« Mon ego en prend un coup », a humblement admis le gourou du fitness à Anouk Meunier.

Bonne nouvelle pour l’orgueil de Mike : tout indique qu’il sera remplacé non pas par un, mais par deux nouveaux concurrents.

Par conséquent, le nombre total de célibataires restera inchangé pour une deuxième semaine d’affilée, puisque du côté des filles, Jézabel a décidé de quitter l’aventure. Interviewée par Anouk Meunier, la chouchoute d’Elisabetta a refusé de dire du mal de ses co-chambreuses, avec qui elle avait pourtant eu quelques frictions. C’est tout à son honneur.

♦ Ce texte a été rédigé à partir des épisodes « non censurés » accessibles sur xoxo.videotron.com

Les citations