TREMBLAY, Rose-Blanche Jourdain



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 septembre 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Rose-Blanche Jourdain, épouse de feu monsieur Joseph-Émile Tremblay, fille de feu monsieur Méridée Jourdain et de feu dame Georgianna Dufour. Elle demeurait à Québec.de 19h à 21h.Elle est allée rejoindre son fils feu Jean Tremblay (feu Michelle Villeneuve), ses petits-enfants : Stéphane Tremblay (Thérèse Villeneuve) et Christian Tremblay (Josée Ruel); son arrière-petit-fils : Maxime Tremblay (Amély Rodrigue), ses arrière-arrière-petits-enfants : Jaysson Tremblay, Rayan Tremblay et Jacob Tremblay. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces tout particulièrement Lise Jourdain, ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du département des soins gériatriques et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, Montréal, QC, H3A 3S5, tél. : 1 866-343-2262.