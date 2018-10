GIGUÈRE, Laurette



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 28 septembre 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Laurette Giguère, épouse de feu monsieur Jean-Marie Gauvin, fille de feu Gertrude Roy et de feu Noël Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà partir de 13h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcel (Céline Dupré), Sylvie (Jean Côté), Guylaine Côté (Marc Bruneault), Claude (Marie-Claude Tessier) et Benoit (Marie-Gabrielle Turcotte); plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et sœurs: Suzanne (feu Rock Faucher), Jacques (Ginette Roberge), Jean-Hughes (feu Patricia Grenier, Cécile Castilloux), feu Véronique (feu Michel Gosselin), Madelaine (Paul Quenneville), Éloi, Jean-Marie, Hélène (Mario Hamelin) et Marielle (Yvan Laforest); les membres de la troupe de théâtre des ainés de Charlesbourg, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'ensemble du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, 418 683-8666 www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.