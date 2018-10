BEAUPRÉ, Roland



Au CSSS Alphonse Desjardins / de l'Hôtel Dieu-de-Lévis le 28 septembre 2018, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédé monsieur Roland Beaupré, époux de dame Gaétane Côté, fils de feu monsieur Alfred Beaupré et de feu madame Olivine Bilodeau. Il demeurait à Lévis autrefois de LaDurantaye. La famille accueillera parents et amis aujeudi le 4 octobre 2018 de 19h à 21h30 et vendredi le 5 octobre 2018 de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial de St-Michel-de-Bellechasse. Il laisse dans le deuil son épouse madame Gaétane Côté, ses enfants : feu Francine (Pierre Arsenault), Daniel (Séverine Bouchard), Guy (Dominique Goulet), Gilles (Ginette Gamache) et le Père Carl offm, ainsi que ses 18 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs de la famille Beaupré : Paul-Ernest (Gisèle Bilodeau), feu Françoise (feu Lucien Lamontagne), feu Rolande (feu Raoul Chabot), feu Jean-Claude (feu Ghislaine Labbé), Julien (Réjeanne Turgeon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté : Gabrielle (feu Thomas Vaughan), Guy (Gertrude Maltais), Gilles (Suzanne Côté), André (Danielle Boutet), Huguette (Pierre Labrecque), Paul (Sylvie Simoneau), Françine (Michel Mercier); ainsi que neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciements sincères au personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel- Dieu de Lévis, ainsi qu'au Dr de Grâce pour la qualité des soins offerts et la grande compassion. Finalement, nos remerciements les plus sincères pour le personnel de la Résidence du Précieux Sang pour la qualité des soins offerts et le soutien indéfectible. Prière de compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messes ou par un don à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu-de Lévis 143 rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des enveloppes seront disponibles au Centre Multifonctionnel.