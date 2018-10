Achat de billets d’avion: Hopper récolte 128 M$ en capital de risque

Nouvelle ronde de financement pour l’application mobile québécoise la plus populaire de la planète. L’outil d’achat de billets d’avion Hopper vient de récolter pas moins de 128 M$ additionnels en capital de risque, alors que sa valorisation avoisine maintenant le milliard de dollars.

Croissance vertigineuse

C’est l’Ontario Municipal Employees Retirement System qui pilote cette nouvelle ronde, à laquelle participe également la Caisse de dépôt et placement, Investissement Québec et BDC Capital. Il s’agit d’un deuxième effort de financement après celui piloté par la Caisse en 2016, qui avait permis de récolter 82 M$.

Hopper utilise l’intelligence artificielle et d’autres technologies pour prévoir le moment où un billet d’avion sera le moins cher possible et est devenue l’application de voyage la plus populaire en Amérique du Nord.

Depuis 12 mois, Hopper a dépassé les 30 millions de téléchargements et est en voie de dépasser le milliard de dollars en ventes, souligne son PDG, Frédéric Lalonde, en entrevue.

La croissance internationale a été vertigineuse, notamment en Europe, en Australie et en Amérique latine. « Prévoir la fluctuation des prix d’avions, c’est ce qui nous distingue, mais maintenant on veut faire de même avec l’hébergement. » Cette fonctionnalité existe présentement dans 20 marchés et 100 000 autres hébergements seront ajoutés sous peu.

Bientôt en français

Hopper a beau avoir été développée à Montréal, où se trouvent 130 de ses 200 employés, elle est uniquement disponible en anglais. Un impair, reconnaît M. Lalonde.

« On est en train de développer une infrastructure multilingue, et on espère que la version française sera disponible d’ici la fin de l’année. Je regrette qu’on ne l’ait pas fait plus tôt », dit-il.