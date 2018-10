«Ça», un spectacle drôle et fascinant

Il n’y a qu’un seul humoriste pour rendre aussi drôles des sujets comme les aléas de la vie, le langage et l’identité. André Sauvé n’a pas changé : son cerveau bouillonne autant qu’avant, mais force est de constater que son style est plus abouti que jamais.

De manière très théâtrale et très physique, André Sauvé poursuit son exploration de la mécanique humaine dans Ça, un spectacle dense qui dure 1h40, dont la première québécoise a eu lieu mercredi à la salle Albert-Rousseau.

L’humoriste – et philosophe, disons-le – de 53 ans apparaît d’abord sur le dessus d’une bute, comme s’il se tenait debout sur la terre, devant un horizon bleuté.

La prémisse de départ ? «Comment ça se fait que ça c’est là ?» Ça, ce sont «les mouches à bananes» qui apparaissent en plein hiver, un pissenlit qui pousse dans les craques de trottoir, un pommier qui pousse juste grâce à la lumière. «C’est comme si je te disais regarde une ampoule, et fais-moi un muffin», a-t-il comparé, impressionné.

Un numéro de génie

Dans le premier droit, la nature a inspiré un André Sauvé qui allait chercher des éclats de rires à chaque mimique.

Il fallait le voir mimer un saumon qui fraye, un lion qui broute sous le regard d’une gazelle, ou un orignal qui tente de séduire une femelle. Mais il est capable de tout ramener à l’être humain, et c’est dans ce détour qu’il accroche son public. «Un panache, c’est comme si tu te promenais dans le bois en charriant un parasol ouvert», a-t-il illustré.

Sauvé est ensuite rapidement revenu à la complexité de l’humain et les fonctionnalités du corps. Il a abordé la notion d’identité en mimant à quel point on peut découvrir les gens juste en observant comment ils marchent. Un numéro de génie, carrément, qui n’a pas permis au public de souffler beaucoup.

Plus intime

Plus le spectacle avance, plus André Sauvé s’enfonce dans la profondeur de ses questionnements. Après une heure, quand ses angoisses se corsent, il nous prévient : là, on entre dans «le nœud» du show.

Question d'alléger la chose, chaque réflexion est coiffée d’un gag finement pensé.

Il sait voguer très habilement entre de grands thèmes comme le langage, la liberté d’expression, les aléas de la vie, à des anecdotes très précises sur le quotidien.

Entre ses déboires avec des roulettes de papier collant et ses poubelles, il peut nous balancer une phrase aussi profonde que «ce n’est parce qu’on parle qu’on dit quelque chose. Et ce n’est pas parce qu’on se tait qu’on dit rien. Il faut tourner sa langue sept fois avant de se taire», philosophie-t-il, entre autres.

Il avait promis un spectacle plus intime, c’est ce qu’il nous réserve en dernière partie. L’humoriste étale ses nombreux jobs : de mascotte de Garfield à vendeur exécrable et peintre en bâtiment, il a tenu un «stand à poêlon T-Fal» et un kiosque de jardinage.

Ça...

Mais un jour, il a écouté le «ça» en lui, et «ça a fait du voltage», d’où peut-être sa chevelure hisurte. «Ça me disait, ce n’est pas ça ta vie». La suite, qu’on connaît, concluait le spectacle avec une leçon de vie qui nous confronte et qui remue.

Le plus impressionnant, c’est que non seulement André Sauvé ne se perd pas dans ce marathon de questions existentielles, mais il est capable de ne pas perdre le public non plus. On le remercie d’avoir choisi «ça», d’autant plus que ce troisième spectacle est le plus abouti qu’il nous a offert.