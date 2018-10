Après Spider-Man et la série Arkham, on pourrait avoir droit à un jeu vidéo sur la Justice League!

Pour celles et ceux qui viennent de terminer Spider-Man et se demandent quand ils pourront réinterpréter un superhéros sur console, la réponse se précise à en croire une rumeur qui semble se confirmer de plus en plus.

Un utilisateur du forum de discussion 4Chan a révélé que Rocksteady - le studio derrière la série Arkham, qui mettait en vedette Batman - travaillerait sur un jeu vidéo ancré dans ce même univers, mais misant sur la Justice League, donc Superman, Wonder Woman, The Flash et compagnie!

En bref...

Le titre de travail serait Justice League: Crisis

Le jeu devrait paraître en 2020 sur PlayStation 5 et Xbox Scarlett, les prochaines consoles de Sony et Microsoft.

Le jeu pourrait se jouer en solo ainsi qu’en mode collaboratif.

Un mode multijoueur pourrait se greffer au projet.

On pourra y explorer Gotham, bien sûr, mais aussi Metropolis et d’autres villes célèbres de l’univers DC.

Croisons les doigts

Encore une fois, il ne s’agit que d’une rumeur, voire d’un coup pendable.

Mais...

Games Radar note que le nom de domaine justiceleaguecrisis.com a été acheté par Warner Bros, propriétaire de DC Comics et de Rocksteady.

De plus, le studio de jeux vidéo semble en pleine période de recrutement.

Finalement, Sefton Hill, directeur de la boîte, lançait sur Twitter en juin dernier qu’il allait présenter le prochain projet de Rocksteady aux joueurs dès que possible.

Croisons les doigts, donc!