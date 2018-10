Au mieux, une équipe pas si pire

Le Canadien n’a pas encore perdu un seul match cette saison. Et Carey Price n’a pas donné un seul mauvais but en matchs réguliers.

L.P. va rêver au moins jusqu’à huit heures ce soir. Et Dave va se dire que ses pèlerinages à Compostelle vont produire un miracle. Autrement dit, L.P. et Dave vont croire que le Canadien va peut-être participer aux séries.

Pour être juste pas si pire, faut que Shea Weber revienne en super forme en partant, faut que Carey Price et son 3:16 comptent sur l’appui du Fils de Dieu, faut que Jonathan Drouin et Brendan Gallagher pètent le feu à chaque match et que les nouveaux de Marc Bergevin ne soient pas trop poches.