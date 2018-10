Braidwood de retour en prison

Il était passé minuit, le 17 juin à Shawinigan, quand j’ai parlé pour la dernière fois à Adam Braidwood.

C’était dans le stationnement du Centre Gervais Autos dans la nuit chaude et douce. Braidwood tenait sa compagne April par les épaules et malgré les yeux amochés et les ecchymoses au visage, il était capable de sourire.

Je n’allais pas le voir en tant que journaliste. Les citations et les déclarations, je les avais entendues dans le vestiaire. La vérité, c’est que j’étais inquiet pour cet homme que j’avais appris à apprécier et à respecter depuis un an.

Le chemin vers la rédemption avait tellement été difficile. L’enfer avait tellement été atroce. La dope, l’alcool, la prison, la solitude. Puis, il y avait eu l’espoir, les projets, les visions de victoires.

Comme les 4850 spectateurs qui bondaient l’aréna, j’avais vu Braidwood s’affaler sur le troisième câble, assommé debout par la droite de Simon Kean.

Et je me disais que la blessure à l’ego serait douloureuse. Que le retour à Victoria allait faire mal. Que ça demanderait un courage de géant pour reprendre la vie quotidienne et retourner au gymnase de Rich LeStage en rebâtissant sa foi en lui et en la vie.

– Es-tu prêt à faire face, es-tu prêt à revenir ? Ça sera pas évident my friend...

« Oh ! Yeah ! Y a rien qui va me détourner de mes vrais objectifs », m’a répondu Braidwood en serrant April contre lui.

Puis, il est monté dans l’auto et a quitté avec un salut de la main.

Je suis resté dans le parking.

Espérant pour le mieux.

Un homme déprimé Capture d'écran, Instagram

Il y a quelques semaines, j’ai commencé à m’inquiéter plus sérieusement. Lady Ju a réalisé qu’April avait purgé toutes les photos de Braidwood de sur son compte Instagram.

Quelques textos envoyés au numéro du boxeur sont restés sans réponse.

Et hier, une vidéo de Braidwood sur Instagram était plus révélatrice que toutes les belles déclarations du monde. On ne lui voit que la moitié du visage, un œil est triste, il tient une bouteille dans sa main et il a l’air malheureux comme les pierres. Avec une inscription : « Mood ». Comme dans déprime...

J’ai donc passé la journée à chercher ce qui s’était passé.

En résumé, en revenant à Victoria, Braidwood a appris que son ex-conjointe était enceinte. Malgré une interdiction de la Cour d’entrer en contact avec elle, il l’a appelée. Pas pour l’écœurer, pour avoir des nouvelles.

Elle ne l’a pas pris du tout. Et a appelé la police pour dénoncer le bris de conditions de Braidwood.

En même temps, April réalisait que la vie avec un homme aussi fort et fragile en même temps serait très compliquée, et mettait fin à leur relation. Mais en gardant une attitude très respectueuse et remplie d’affection pour Braidwood.

Adam s’est retrouvé tout croche, seul dans sa chambre à Victoria. Puis, la police s’en est mêlée et Braidwood s’est retrouvé derrière les barreaux.

Il va sortir de prison le 26 octobre.

Simon Kean : c’est plate pour Adam...

Heureusement, tous les proches de Braidwood avec qui j’ai communiqué hier demeurent confiants. Ils ne veulent pas être cités, mais tous soutiennent que Braidwood est dans un bien meilleur état d’esprit en prison que lors de ses précédents séjours.

« Ça va aller, Adam va retrouver sa bonne vie à sa sortie », a assuré un de ses proches.

Et puis, il est certain que Braidwood peut compter sur son entraîneur, Rich LeStage, un homme de grande qualité, quand il va sortir de prison.

Et puis, Braidwood n’est pas reparti de Shawinigan les mains vides. Ils sont plusieurs à avoir tenté de l’encourager depuis quelques jours, même Simon Kean, celui qui lui a passé le knock-out, lui avait téléphoné au lendemain du combat.

« L’agressivité avant un combat, c’est une affaire. Mais quand c’est fini, on ne veut pas que l’autre soit blessé. J’ai appelé Braidwood le lendemain du combat. Je l’avais cogné fort et je voulais m’assurer qu’il était correct. Il m’a dit que ça allait », racontait Kean hier quand je l’ai joint au gym de Trois-Rivières, où il s’entraîne avec Jimmy Boisvert.

D’ailleurs, Kean était au courant que Braidwood était de retour en prison.

« S’il lit l’article, qu’il sache que je trouve que c’est plate ce qui lui arrive. Je sais que le fédéral ne rit pas avec les bris de conditions. Puis, qu’il lâche son ex, la mère des filles n’est quand même pas morte », de dire Kean.

En attendant que Braidwood ne sorte de prison le 26 octobre, Simon Kean va remonter dans le ring samedi soir au Centre Vidéotron. Il va affronter Dillon Carman.

« Coudon, on n’en entend pas parler souvent de celui-là ? C’est pas vendeur... »