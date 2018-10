« Pourquoi le mot sœur s’écrit-il avec les lettres o et e collées ? » s’interroge Louise P. Pourquoi ? Je ne sais pas trop, comme je l’ai déjà avoué à un lecteur, Jacques F., il y a quelque temps dans cette chronique. Je sais cependant que la ligature œ est obligatoire, mais que la ligature æ ne l’est pas, mais devrait l’être pour éviter toute confusion : et cætera, ex æquo... Les lettres o et e et a et e qui s’enlacent, ce sont des ligatures. Et les ligatures sont forcées en français dans plus de 100 mots qui invitent instamment o et e à se faire des câlins. Voici quelques-uns de ces mots formés des lettres ligaturées o et e parmi les plus usuels : chœur, cœur, sœur... Suivies de i ou de u, les lettres doubles œ se prononcent généralement e : bœuf, œillet... Suivies d’une consonne, les lettres ligaturées o et e se prononcent é : fœtus, œdème... Les voyelles o et e ne s’enlacent pas toujours. Elles s’en abstiennent dans les noms poète ou goéland, où les accents sont de bons guides de prononciation.