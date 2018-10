C’est la fête pour les 30 ans du Musée

Le Musée de la civilisation a été inauguré le 19 octobre 1988 sur la rue Dalhousie. Trente ans plus tard, jour pour jour, l’institution du Vieux-Québec célébrera en grand son 30 e anniversaire avec trois jours de festivités.

Le jour de son anniversaire, le musée ouvre ses portes gratuitement toute la journée. Les 19 et 20 octobre, le public pourra même rencontrer les membres de l’équipe qui lui feront découvrir tout le travail qui mène à une exposition. Exceptionnellement, le musée sera ouvert jusqu’à 21 h durant ces deux jours.

Le 21, les activités culmineront avec la dégustation d’un gâteau géant. Les gens nés en 1988 et les bébés de 2018 sont invités à prendre part à une grande photo de famille. De l’animation pour toute la famille aura lieu le samedi et le dimanche.

Une exposition est consacrée à l’histoire du musée. Des étudiants de l’Université Laval ont réalisé des affiches inspirées du passé, du présent et de l’avenir du musée.

Depuis son ouverture en 1988, après quatre ans de travaux pour entre autres intégrer des bâtiments historiques de la rue Saint-Pierre à son architecture, le Musée de la civilisation a accueilli pas moins de 19 millions de visiteurs. Plus de 500 expositions ont été présentées sur trois décennies.

C’est l’an passé que l’institution muséale a présenté l’exposition la plus populaire de son histoire avec Hergé à Québec.

Elle a battu tous les records avec plus de 420 000 visiteurs en cinq mois. L’Or des Amériques (2008) et Fascinantes momies d’Égypte (2009) font aussi partie des expositions les plus courues de l’histoire du musée.