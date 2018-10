Comment forcer notre fils à revenir à la maison?

Nous avons eu de gros problèmes avec notre fils pendant toute son adolescence. Entre les fugues de la maison, les signalements à la DPJ, les séjours en Centre, rien ne nous fut épargné par cet enfant. Mais rendu à 18 ans, alors que sa prise en charge se terminait, il n’a pas voulu revenir à la maison, bien que notre porte lui était grande ouverte. Il a préféré partir à l’aventure. Car disait-il, il ne voulait rien savoir de nous. Quel choc ! On nous dit que maintenant qu’il est majeur, il a le droit de faire ce qu’il veut. Comment faire pour qu’il accepte de nous revoir ?

Des parents en désarroi

À partir de 18 ans, l’âge de la majorité, votre enfant a la capacité d’exercer tous ses droits civils. Il est adulte au sens de la loi, même si c’est difficile à accepter pour un parent. Vous ne pouvez donc le forcer à vous revoir s’il ne le veut pas. La seule façon de le ramener vers vous est de garder le contact et de le convaincre de votre bonne foi et de votre envie de renouer avec lui. Mais dites-vous que ça peut prendre du temps avant que ce garçon réussisse à faire la paix avec ce qu’il a vécu. Car même si c’était pour son bien que vous l’avez confié à la DPJ, lui ne voit pas ça comme ça. Les ados n’ont pas conscience des bouleversements qu’ils causent, trop occupés qu’ils sont à gérer leurs hormones qui sont dans le plafond et à chercher les moyens de couper le cordon de l’enfance pour entrer dans un âge adulte qu’ils pensent avoir atteint.