Comment se bâtir un REER millionnaire ?

La divulgation des actifs des chefs des partis politiques a marqué l’imaginaire des électeurs. Nombreux ont été les lecteurs surpris du REER de notre nouveau premier ministre, François Legault. Il faut dire qu’un REER de 5,7 millions $, ça ne court pas les rues.

On ne peut pas tous avoir la possibilité de démarrer une compagnie aérienne prospère comme Transat. Mais comment parvenir à un résultat similaire de nos jours ?

Il vous faudra cotiser au maximum et surtout avoir un profil d’investisseur audacieux.

Misez sur les PME

La catégorie d’investissement la plus payante entre toutes (mieux que l’immobilier, les métaux précieux et les ressources) regroupe les sociétés de « petites et moyennes capitalisations ». Celle-ci vise à repérer les Transat, Jean Coutu, CGI, Facebook, Apple, Couche-Tard et autres Amazon de demain. Vous pourriez obtenir des rendements au-delà des +75 % certaines années, mais aussi des -25 et -40 %. Mais, si vous avez du temps devant vous et des nerfs solides, ce sera très payant.

Le tableau Andex, publié annuellement par la firme de recherche Morningstar, présente un graphique pour le moins convaincant sur le sujet. On y constate que si on avait placé un dépôt unique de 100 $ en 1950, la valeur du placement à la fin 2017 serait de près de 700 000 $. Cela représente une croissance annuelle composée de 14 % net.

Trois manières d’investir

Il y a 3 façons d’accéder aux marchés des petites et moyennes entreprises.

1. En vous ouvrant un compte de courtage à escompte et en tentant vous-même de dénicher la perle rare sur les bourses Nasdaq et sur le TSX. En général, les « small caps » ont une valeur boursière de moins de 10 milliards $.

2. En investissant dans des fonds indiciels qui calquent les performances des indices de petites capitalisations comme Vanguard FTSE All world Ex-US Small Cap (VSS) et le Invesco FTSE RAFI US-Small Index (PRFZ).

3. En plaçant vos cotisations auprès d’un portefeuille de fonds communs de gestion active de petites capitalisations. Certains sont moins risqués que les indices et plus payants. Depuis 10 ans, TD petites sociétés américaines, Trimark cat. Petites sociétés mondiales et Mawer mondial de petites capitalisations ont tous trois rapporté plus de 15 % par année.

Pour obtenir 6 millions $ en REER dans 25 ans, attendez-vous à faire de grands sacrifices. Il vous faudra cotiser 2000 $ mensuellement. Ça représente une mise de fonds de 769 000 $. Si les rendements des actions de petites capitalisations sont au rendez-vous comme ils l’ont été depuis 70 ans, votre magot pourrait valoir 6 233 624 $.

CONSEILS