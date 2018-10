LANGELIER, Nicole



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 28 septembre 2018, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Nicole Langelier, conjointe de monsieur Robert Thibault. Elle était la fille de feu madame Gabrielle Nadeau et de feu monsieur Nelson Langelier. Elle demeurait à Québec.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa tante Lorette Nadeau, son frère: Norman (Sylvie St-Gelais); ses belles-sœurs et son beau-frère: Francine, Benoît (Diane St-Amand) et Denise Thibault (Réjean Forgues); ainsi que neveux et nièces. À la demande de la famille, veuillez déposer vos témoignages de sympathie sur le site web de la Coopérative funéraire des Deux Rives.