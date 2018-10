Dans un bar de Shawinigan: deux Hells auraient été impliqués dans une altercation

SHAWINIGAN – Deux membres des Hells Angels auraient été impliqués dans une altercation dans un bar du secteur Saint-Georges-de-Champlain, à Shawinigan, dans la nuit de samedi à dimanche. Un homme et une femme dans la vingtaine ont été blessés et transportés à l'hôpital, mais on ne craindrait pas pour leur vie.

Clermont Carrier, 56 ans, s'est livré lui-même à la police mercredi matin après que la Sûreté du Québec (SQ) eut diffusé un avis de recherche. L'homme de Shawinigan, qui a déjà fait de la prison entre autres pour une condamnation de complot pour meurtre en 2015 – de son époque comme Hells de la section de Trois-Rivières –, fait face à trois chefs d'accusation: voies de fait, voies de fait causant des lésions et menaces. La couronne s'est opposée à sa remise en liberté. Il restera détenu au moins jusqu'à son enquête sur remise en liberté prévue vendredi au palais de justice de Shawinigan.

Un autre suspect dans l'altercation court toujours. La SQ demande la collaboration du public pour retrouver Steven Collard, 41 ans. Cet homme de Saint-Germain-de-Grantham est associé à une nouvelle section des Hells Angels dans la région d'Ottawa.

Deux autres personnes auraient participé à l'incident. Une femme de 46 ans a été arrêtée sur place le soir même avant d'être relâchée sous promesse de comparaître le 26 novembre. Shayne Drolet, un homme de 22 ans, a pour sa part été arrêté mardi et accusé de voies de fait causant des lésions.