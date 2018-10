Deux fois plus de jeunes de 35 ans et moins élus à l’Assemblée nationale

Non seulement l’élection générale de lundi aura permis de faire élire 67 nouveaux visages à l’Assemblée nationale, la nouvelle députation compte désormais le double de jeunes de 35 ans ou moins.

Avant le scrutin du 1er octobre, seulement six députés de 35 ans et moins siégeaient à l’Assemblée nationale. Deux d’entre eux ont été défaits, soit Jean Habel et Dave Turcotte.

Il y a quatre ans, aux élections de 2014, la moyenne d’âge des députés était de «51,5 ans, faisant de la 41e législature la troisième comportant le plus de membres âgés depuis 1867», selon les statistiques de l’Assemblée nationale.

En novembre dernier, un cercle des jeunes députés a d’ailleurs été formé à l’Assemblée nationale, afin de «favoriser l’engagement public et l’implication en politique active d’individus âgés de 35 ans et moins».

Lundi, Québec solidaire (QS) et la Coalition avenir Québec (CAQ) ont fait élire chacun cinq députés de moins de 35 ans, tandis que le Parti libéral (PLQ) compte deux députés de cette même tranche d'âge. Le Parti Québécois (PQ) ferme la marche avec une seule députée de moins de 35 ans.

Voici les 13 élus de moins de 35 ans à l’Assemblée nationale:

Samuel Poulin (CAQ)

Beauce-Sud

27 ans

Ex-animateur de radio

Simon Jolin-Barrette (CAQ)

Borduas

31 ans

Député réélu

Avocat de formation

Mathieu Lévesque (CAQ)

Chapleau

30 ans

Avocat en droit des affaires

Geneviève Guilbault (CAQ)

Louis-Hébert

35 ans

Députée réélue

Ex-porte-parole du Bureau du coroner

Mathieu Lacombe (CAQ)

Papineau

30 ans

Ex-responsable des affaires publiques à la Société de transport de l’Outaouais et ex-chef d’antenne à TVA Gatineau-Ottawa

Gabriel Nadeau-Dubois (QS)

Gouin

28 ans

Député réélu

Ex-chroniqueur à Radio-Canada, ex-conseiller syndical et ex-porte-parole étudiant de la CLASSE

Alexandre Leduc (QS)

Hochelaga-Maisonneuve

34 ans

Ex-conseiller syndical à la FTQ et historien de formation

Emilise Lessard-Therrien (QS)

Rouyn-Noranda–Témiscamingue

26 ans

Productrice agricole et ex-conseillère municipale à Duhamel-Ouest

Christine Labrie (QS)

Sherbrooke

30 ans

Ex-chargée de cours à l’Université de Sherbrooke

Catherine Dorion (QS)

Taschereau

35 ans

Auteure et comédienne

Gregory Kelley (PLQ)

Jacques-Cartier

32 ans

Ex-conseiller politique au cabinet de la ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise, Kathleen Weil

Marwah Rizqy (PLQ)

Saint-Laurent

33 ans

Ex-professeure et codirectrice des programmes 2e cycle en fiscalité à l'Université de Sherbrooke

Catherine Fournier (PQ)

Marie-Victorin

26 ans

Députée réélue

Ex-attachée politique au cabinet du chef de l’opposition officielle (2015-2016)

Moins de 40 ans

À cela s’ajoutent neuf autres députés qui ont 40 ans ou moins.

Émilie Foster (CAQ) 38 ans

(CAQ) 38 ans Alexandre Boulay (PLQ) 37 ans

(PLQ) 37 ans Sol Zanetti (QS) 36 ans

(QS) 36 ans Mathieu Lemay (CAQ) 39 ans

(CAQ) 39 ans Marie Montpetit (PLQ) 39 ans

(PLQ) 39 ans Ruba Ghazal (QS) 40 ans

(QS) 40 ans André Fortin (PLQ) 36 ans

(PLQ) 36 ans Christopher Skeete (CAQ) 39 ans

(CAQ) 39 ans Marilyne Picard (CAQ) 36 ans

C'est donc dire qu'à leur élection, près du cinquième (22) des 125 députés de l'Assemblée nationale avaient 40 ans ou moins!