Du positif dans la défaite

Carey Price a bloqué 23 des 26 tirs des Maple Leafs. Dans le minuscule vestiaire de l’équipe adverse à Toronto, Price retenait surtout l’effort de ses coéquipiers.

« On a généralement travaillé fort. C’était un bon effort. On n’avait pas peur de faire des erreurs, on déplaçait la rondelle rapidement. Dès qu’on limite le temps et l’espace, c’est difficile pour n’importe qui, peu importe à quel point tu es bon. » – Carey Price

Claude Julien aurait voulu ressortir de Toronto avec une victoire, mais il a tout de même dressé un bilan positif de cette première rencontre.

« Nous aurons besoin d’une solide performance de tout le monde, nous ne gagnons pas avec une moitié de l’équipe ou le deux tiers. Les gars doivent pousser dans la même direction et c’était le cas contre les Maple Leafs. Je ne suis pas déçu d’un seul joueur. » – Claude Julien

Jesperi Kotkaniemi a joué un peu plus de 15 minutes à ses débuts dans la LNH. Le Finlandais a récolté sa première passe.

« Je garderai toujours un beau souvenir de cette première rencontre. C’est aussi agréable d’obtenir un premier point, mais je crois que c’est mon travail au sein de cette équipe. » – Jesperi Kotkaniemi