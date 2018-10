En amour comme en musique

Art et passion sont indissociables. Pas surprenant, donc, que plusieurs artistes, portés par l'amour, se lancent dans un tout nouvel univers de création. Les chanteurs en sont souvent de beaux exemples. Voici neuf couples québécois pour qui amour rime avec musique.

Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau

Tout a commencé avec la comédie musicale Don Juan présentée au début des années 2000. Vedettes du spectacle, Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier se sont épris l'un de l'autre. Après avoir lancé certains titres chacun de leur côté, ils ont décidé de joindre l'utile à l'agréable et sont entrés en studio. Leur collaboration a immédiatement charmé le public, si bien que de 2009 à 2016, ils ont lancé cinq albums, dont un de Noël. Les parents de la petite Léa ont enchaîné les entrevues, les prestations et les concerts à deux, prouvant une nouvelle fois qu'il est parfois bon de mélanger les affaires de cœur celles du travail.

Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant

Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant avaient une riche expérience musicale quand Cupidon les a réunis. Elle menait d'une main de maître le groupe Caïman Fu alors que lui s'amusait joyeusement avec la formation Les Batteux-Slaques. Puis, la magie a opéré sur scène avec la présentation de la délicieuse œuvre Midsummer (une pièce et neuf chansons) mariant habilement théâtralité et musicalité. Portés par ce succès, les deux artistes – aussi de solides acteurs – ont mis en commun leurs idées afin de présenter l'album Comme dans un film. La suite est prévue pour février prochain.

Justine Laberge et David Bussières

Amoureux depuis le début des années 2000, Justine Laberge et David Bussières ont aussi décidé de se faire confiance en chanson. De leur passion commune pour la musique est né le groupe Alfa Rococo à qui on doit quatre albums en français lancés entre 2007 et 2018. Leur collaboration a rapidement été saluée, car leur premier effort Lever l'ancre leur a permis de gagner le Félix de la révélation de l'année et celui de l'album populaire en 2008 au Gala de l'ADISQ. Les mariés sont également les parents de deux filles, Marine et Luna.

Andrea Lindsay et Luc De Larochellière

En 2010, menant déjà des carrières en solo, le Québécois Luc De Larochellière et l'Ontarienne Andrea Lindsay se sont trouvés. Amoureusement et artistiquement. Dans la vie de tous les jours, leur passion a permis, six ans plus tard, la naissance d'un garçon prénommé Louis. Entre les murs d'un studio d'enregistrement, leur forte attirance les a poussés à marier leurs univers, créant une union naturelle qui s'est transformée en un album pop-folk intitulé C'est d'l'amour ou c'est comme. Ils sont ensuite partis sur la route afin de présenter leurs œuvres et ont convié le public à entrer dans leur intimité musicale.

Marie-Mai et David Laflèche

Dès la première aventure de Star Académie complétée, Marie-Mai s'est mise à enchaîner les succès et a connu l'amour dans les bras du guitariste et réalisateur Fred St-Gelais. Leur association a été fructueuse, la popularité de la chanteuse sur les ondes radio et dans les salles de concert ne laissant place à aucun doute. Or, 11 années de vie commune, un mariage et cinq albums plus tard, les choses se sont terminées pour le duo. Par contre, Marie-Mai a retrouvé l'amour grâce à David Laflèche, aussi guitariste et producteur. Après une collaboration sur le plateau de La Voix et avant la sortie d'un nouvel album, Marie-Mai a donné naissance à Gisèle, le premier enfant du couple.

Jorane et Éloi Painchaud

Beaucoup plus discrets que la majorité de leurs confrères quand vient le temps d'étaler les détails de leur solide histoire d'amour, Jorane et Éloi Painchaud sont tout de même des collaborateurs hors pair. Ils se complètent d'ailleurs parfaitement entre les murs de leur studio maison des Laurentides. Enclins à poser l'oreille sur les compositions de l'autre depuis longtemps, ils ont développé, au fil des ans, une façon de travailler qui leur a valu, à juste titre, des commentaires élogieux, tant au cinéma (La guerre des tuques) que dans l'univers du cirque, comme aux côtés de la troupe du Cirque Éloize.

Stéphane Archambault et Marie-Hélène Fortin

La solidité du couple et celle du groupe Mes Aïeux que Stéphane Archambault et Marie-Hélène Fortin ont commencé à former il y a longtemps déjà sont indéniables. Le chanteur principal et la violoniste d'une des formations musicales les plus populaires du Québec ont uni leurs talents afin de créer le célèbre hymne Dégénérations qui est devenu un incontournable à la radio en 2006. Mais avant, les deux artistes ont aussi trouvé le temps de fonder une famille devenant les parents d'un garçon. En 2012, toujours actifs sur disque et en spectacle, les tourtereaux ont accueilli une fille.

Pascale Picard et Marc Chartrain

Il y a près de 10 ans, Pascale Picard et Marc Chartrain, le batteur du Pascale Picard Band, ont laissé l'amour parler autant que la musique. L'auteure-compositrice-interprète de Québec et son homme ont non seulement continué à créer ensemble, ils ont aussi confirmé le sérieux de leur relation, se fiançant en 2015 et s'épousant en 2018, l'année suivant la naissance de leur premier enfant, une fille prénommée Léonie. Si elle a délaissé son groupe pour offrir une nouvelle proposition en solo, The Beauty We've Found (attendue en octobre), Pascale Picard continue toutefois de filer le parfait bonheur en couple.

Julie Masse et Corey Hart

Durant les années 1990, la chanteuse Julie Masse et le rockeur Corey Hart sont devenus un des couples en vogue. Grands complices, ils se sont mariés en l'an 2000. Rapidement, ils ont fondé une belle et grande famille composée de trois filles et un garçon. Ils ont aussi partagé leur amour pour la musique à maintes reprises, comme ce fut le cas avec Circle of One, l'album en anglais de madame qu'a réalisé monsieur, leur duo Là-bas ou encore le concert d'adieu de Corey Hart au Centre Bell, en juin 2014, alors que Julie Masse a jumelé sa voix à la sienne le temps de quelques titres.