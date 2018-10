DION, Gaston



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 22 septembre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gaston Dion, époux de madame Denise Blouin, fils de feu dame Germaine Gamache et de feu monsieur Aurèle Dion. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Il laisse dans le deuil outre sa tendre épouse Denise; ses belles-sœurs: Georgette Ferland, Pauline Picard et Huguette Fluet; ainsi que ses ami(e)s: Normand et Danielle, Yvon et Francine. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines. Il va rejoindre sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé: Gisèle (George Hamelin), Roger (Gertrude Martin), Marcel, Simone Blouin (Lucien Villeneuve), Paul-Émile Blouin, Jean-Paul Blouin (Hélène Thomassin) et Gaston Blouin. Remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec et à l'équipe de la pharmacienne Nathalie Prévost pour leur dévouement, leur attention et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.